Гуцул попросила суд об открытом заседании по продлению ареста
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул требует провести открытое судебное заседание по вопросу продления ее ареста в молдавском суде. Об этом она заявила перед закрытым заседанием суда.
«Я настаиваю на том, чтобы заседание было открытым. Мне нечего скрывать, и я хочу, чтобы люди знали правду», – сказала она (цитата по ТАСС).
По сообщению агентства, прокуроры запросили продлить арест Гуцул еще на 20 суток. Действующий арест истекает 14 апреля.
Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, откуда она пыталась вылететь в Стамбул. Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдавии заявлял, что задержание связано с уголовным делом о нарушении порядка управления средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов и подделке документов.
28 марта суд в Кишиневе принял решение о предварительном аресте главы Гагаузии на 20 суток. По версии Гуцул, ее задержание может быть частью кампании по предполагаемой ликвидации Гагаузии. Об этом она заявила 1 апреля в обращении к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу. Она попросила Вэнса обратить внимание на политическую ситуацию в Молдавии.
Кроме того, Гуцул обращалась к президенту РФ Владимиру Путину. Тогда она призвала российского лидера оказать давление на власти Молдавии для ее освобождения. Ранее Гуцул посещала Россию и встречалась с Путиным.