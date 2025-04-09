Гуцул попросила суд об открытом заседании по продлению ареста

28 марта суд в Кишиневе принял решение о предварительном аресте главы Гагаузии на 20 суток. По версии Гуцул, ее задержание может быть частью кампании по предполагаемой ликвидации Гагаузии. Об этом она заявила 1 апреля в обращении к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу. Она попросила Вэнса обратить внимание на политическую ситуацию в Молдавии.