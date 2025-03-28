Задержанная глава Гагаузии обратилась за помощью к России и Турции

Задержание Гуцул – реализация политического сценария молдавских властей с целью смены власти в Гагаузии на более удобного как для Кишинева, так и для Запада кандидата и последующей эрозии автономии, полагает ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН Вячеслав Степанов. Поэтому власти Молдавии отпустят Гуцул, как только для этого созреют условия, допустил эксперт: «Часть гагаузской элиты считает, что башкан не должен входить ни в какие политические партии. И ее раздражает позиционирование Гуцул как сторонника партии эмигрировавшего молдавского бизнесмена Илана Шора». По мнению Степанова, если после парламентских выборов осенью в Молдавии сохранится текущий политический расклад, то гагаузская автономия фактически исчезнет. Гагаузы получили свое самоуправление при стечении обстоятельств – в тяжелый период приднестровской войны в 1990-х. Тогда, говорит эксперт, Кишинев не мог себе позволить еще один конфликт на юге, поэтому он был вынужден идти на компромисс. «Но центральные власти начали сразу выкручивать руки гагаузским политикам, и за все годы существования автономии она так и не получила соответствующего оформления в конституции республики и даже квот в парламенте для своих представителей. Гагаузия по сей день раздражает многих молдавских политиков, и они делают все для ее ликвидации», – объяснил эксперт.