Задержанная глава Гагаузии обратилась за помощью к России и Турции

Задержанная глава Гагаузии обратилась за помощью к России и ТурцииВ Москве у посольства Молдавии прошла акция в защиту Евгении Гуцул
В Москве перед зданием посольства Молдавии 27 марта прошел митинг в поддержку задержанного днем ранее в Кишиневе молдавскими властями башкана (главы) автономной Гагаузии Евгении Гуцул. На мероприятии собрались представители гагаузской и молдавской диаспор, проживающие на территории России, всего порядка 20 человек, сообщил корреспондент «Ведомостей» с места проведения мероприятия.
По словам организаторов, этой акцией участники выражают протест против наступления молдавских властей на принципы демократии в республике, а также ущемления законных прав жителей Гагаузии. По их словам, молдавский президент Майя Санду в преддверии парламентских выборов преследует граждан, не согласных с политикой правящей в стране партии «Действие и солидарность» (сейчас имеет 62 мандата из 101).
«Гагаузия выбрала путь восстановления отношений с Россией, именно за это страдает наш башкан. У прокуроров и следователей ничего на нее нет», – сказал журналистам глава гагаузской диаспоры Санкт-Петербурга Владимир Буюклы, присутствовавший на митинге. Другой организатор мероприятия – президент межрегиональной организации «Союз гагаузов» Федор Драгой отметил, что арест Гуцул – «это беспредел, которому нет места в XXI веке» и этим, по его мнению, молдавские власти пытаются запугать жителей не только Гагаузии, но и всей Молдавии.
На демонстрации было замечено множество флагов – как автономной Гагаузии, так и Молдавии. Большинство участников держали в руках плакаты, лозунги на которых осуждали действия молдавских властей и выражали поддержку руководителю гагаузской автономии. Из них самые яркие – «Задержали мать Гагаузии», «Сегодня – Гуцул, завтра – ты», «Гагаузия не хочет диктатуры», «Гагаузию арестовали – демократию отменили» и т. д.
Для активистов на мероприятии был организован «открытый микрофон». Если вначале выступали главы диаспоральных общественных организаций и деятели культуры, то затем к микрофону допускались все желающие. Так, бывший депутат парламента непризнанной Приднестровской республики, а ныне ректор Европейского института ЮСТО Дмитрий Соин предупредил, что если молдавские граждане не смогут освободить Гуцул, то на следующем этапе Кишинев точно так же начнет задерживать представителей приднестровских властей.
Рядовые участники помимо политических требований в выступлениях акцентировали внимание на тяжелом экономическом положении Молдавии, спровоцированном в том числе конфликтом Кишинева с Москвой, и массовую эмиграцию граждан Молдавии в страны Европы и Россию.
По данным переписи населения России 2020 г., в стране проживало 9272 гагауза. Драгой оценил численность гагаузов в России в 40 000–50 000 человек, из которых 20 000 живут в Москве и Санкт-Петербурге. При этом население самой Гагаузии составляет всего 130 000 человек.
Гуцул была задержана сотрудниками Национального антикоррупционного центра (НАЦ) вечером 25 марта в аэропорту Кишинева при попытке вылететь в Стамбул, где она планировала принять участие в Международном журналистском конгрессе. Позднее в НАЦе сообщили, что в ближайшее время ей предъявят официальные обвинения по делу о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. Сама Гуцул отрицает свою причастность к этим делам и обвиняет правящую партию в политическом преследовании.
Помимо этого 27 марта Гуцул через адвокатов направила официальное обращение к президенту России Владимиру Путину (она встречалась с ним 6 марта 2024 г. на полях Всемирного фестиваля молодежи) и президенту Турции Реджепу Эрдогану с призывом оказать поддержку гагаузской автономии и содействовать ее освобождению. В это же время молдавская прокуратура обратилась в суд с ходатайством о помещении Гуцул под предварительный арест на 30 суток. Дата и время судебного заседания пока не определены.
Задержание Гуцул – реализация политического сценария молдавских властей с целью смены власти в Гагаузии на более удобного как для Кишинева, так и для Запада кандидата и последующей эрозии автономии, полагает ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН Вячеслав Степанов. Поэтому власти Молдавии отпустят Гуцул, как только для этого созреют условия, допустил эксперт: «Часть гагаузской элиты считает, что башкан не должен входить ни в какие политические партии. И ее раздражает позиционирование Гуцул как сторонника партии эмигрировавшего молдавского бизнесмена Илана Шора». По мнению Степанова, если после парламентских выборов осенью в Молдавии сохранится текущий политический расклад, то гагаузская автономия фактически исчезнет. Гагаузы получили свое самоуправление при стечении обстоятельств – в тяжелый период приднестровской войны в 1990-х. Тогда, говорит эксперт, Кишинев не мог себе позволить еще один конфликт на юге, поэтому он был вынужден идти на компромисс. «Но центральные власти начали сразу выкручивать руки гагаузским политикам, и за все годы существования автономии она так и не получила соответствующего оформления в конституции республики и даже квот в парламенте для своих представителей. Гагаузия по сей день раздражает многих молдавских политиков, и они делают все для ее ликвидации», – объяснил эксперт.
Гагаузская автономия не выживет без поддержки России, продолжает Степанов. У Москвы все еще остаются инструменты политического давления на Кишинев, говорит он. Теоретически на Молдавию также могут оказать давление другие государства, так как автономия имеет признанный международным сообществом юридический статус и его ликвидация может создать опасный прецедент, заключил эксперт.