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МИД: Россия задействует все дипресурсы для реакции на арест Гуцул

Ведомости

Россия намерена задействовать все имеющиеся дипломатические ресурсы для реакции на ситуацию с задержанием главы Гагаузии Евгении Гуцул, оппоненты властей Молдавии считают, что в стране установилась диктатура, заявил «РИА Новости» директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

«Для реагирования на ситуацию с ее задержанием задействуются все имеющиеся в нашем распоряжении дипломатические ресурсы. Привлекаем к ней внимание международного сообщества», – сказал Полищук.

В Молдавии арест Гуцул назвали «предвыборным террором», а оппоненты нынешнего руководства в Кишиневе говорят, что в республике «установилась диктатура», отмечает дипломат. Он указал, что давлению в стране подвергаются политики, которые выступают за конструктивные отношения с Москвой. К ним относится и Евгения Гуцул, добавил Полищук.

Преследование главы автономии носит политический характер, оно может привести к эскалации напряженности и дестабилизации региона, убежден дипломат. По его данным, Москва ставит вопрос о задержании Гуцул в Совете Безопасности ООН и Постоянном совете ОБСЕ. 

Глава автономии была задержана в аэропорту Кишинева 25 марта, когда она пыталась вылететь в Стамбул. Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдавии заявлял, что задержание связано с уголовным делом о нарушении порядка управления средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов и подделке документов.

28 марта суд в Кишиневе принял решение о предварительном аресте главы Гагаузии на 20 суток, но 9 апреля суд отправил Гуцул под домашний арест на месяц.

Сама Гуцул считает свое задержание частью кампании по ликвидации Гагаузии. Об этом она заявила 1 апреля в обращении к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу. Она попросила Вэнса обратить внимание на политическую ситуацию в Молдавии. 27 марта она обращалась с похожей просьбой к президенту РФ Владимиру Путину. Тогда она призвала российского лидера оказать давление на власти Молдавии для ее освобождения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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