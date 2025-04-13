МИД: Россия задействует все дипресурсы для реакции на арест Гуцул
Россия намерена задействовать все имеющиеся дипломатические ресурсы для реакции на ситуацию с задержанием главы Гагаузии Евгении Гуцул, оппоненты властей Молдавии считают, что в стране установилась диктатура, заявил «РИА Новости» директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.
«Для реагирования на ситуацию с ее задержанием задействуются все имеющиеся в нашем распоряжении дипломатические ресурсы. Привлекаем к ней внимание международного сообщества», – сказал Полищук.
В Молдавии арест Гуцул назвали «предвыборным террором», а оппоненты нынешнего руководства в Кишиневе говорят, что в республике «установилась диктатура», отмечает дипломат. Он указал, что давлению в стране подвергаются политики, которые выступают за конструктивные отношения с Москвой. К ним относится и Евгения Гуцул, добавил Полищук.
Преследование главы автономии носит политический характер, оно может привести к эскалации напряженности и дестабилизации региона, убежден дипломат. По его данным, Москва ставит вопрос о задержании Гуцул в Совете Безопасности ООН и Постоянном совете ОБСЕ.
Глава автономии была задержана в аэропорту Кишинева 25 марта, когда она пыталась вылететь в Стамбул. Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдавии заявлял, что задержание связано с уголовным делом о нарушении порядка управления средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов и подделке документов.
Сама Гуцул считает свое задержание частью кампании по ликвидации Гагаузии. Об этом она заявила 1 апреля в обращении к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу. Она попросила Вэнса обратить внимание на политическую ситуацию в Молдавии. 27 марта она обращалась с похожей просьбой к президенту РФ Владимиру Путину. Тогда она призвала российского лидера оказать давление на власти Молдавии для ее освобождения.