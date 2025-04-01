Гуцул считает свое задержание частью кампании по ликвидации Гагаузии
В своем письме, адресованном вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что ее задержание 25 марта властями Молдавии является частью кампании по ликвидации автономии. Текст обращения был опубликован в ее Telegram-канале через адвокатов.
Гуцул просит Вэнса обратить внимание на политическую ситуации в Молдавии. Она говорит, что в республике «жестокая политическая борьба, в основе которой – худшие авторитарные практики мира». Глава автономии подчеркнула, что для нее важно, чтобы американские институты дали политическую оценку происходящим нарушениям в Гагаузии.
Гагаузия не стремится к конфронтации, пишет Гуцул. Администрация автономии намерена сохранить право на особый правовой статус в рамках Молдавии. Гуцул уверена, что внимание Вэнса к ситуации в стране может способствовать защите прав гагаузского народа, а также предотвратить эскалацию напряженности в Черноморском регионе.
В обращении Гуцул также рассказала, что сейчас она находится в молдавской тюрьме. По словам главы автономии, она признана всеми международными организациями учреждением с нечеловеческими условиями содержания.
Гуцул была задержана на 72 часа в аэропорту Кишинева вечером 25 марта, когда пыталась вылететь в Стамбул. Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдавии сообщил, что она была задержана в рамках уголовного дела о нарушении порядка управления средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов на выборах, подделке документов и деклараций, связанных с выборами 2023 г.
Глава Гагаузии уже обращались с подобными обращениями к президенту РФ Владимиру Путину, лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и главе США Дональду Трампу.