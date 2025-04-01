Гуцул считает свое задержание частью кампании по ликвидации Гагаузии

Гуцул была задержана на 72 часа в аэропорту Кишинева вечером 25 марта, когда пыталась вылететь в Стамбул. Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдавии сообщил, что она была задержана в рамках уголовного дела о нарушении порядка управления средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов на выборах, подделке документов и деклараций, связанных с выборами 2023 г.