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Гуцул считает свое задержание частью кампании по ликвидации Гагаузии

Ведомости

В своем письме, адресованном вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что ее задержание 25 марта властями Молдавии является частью кампании по ликвидации автономии. Текст обращения был опубликован в ее Telegram-канале через адвокатов.

Гуцул просит Вэнса обратить внимание на политическую ситуации в Молдавии. Она говорит, что в республике «жестокая политическая борьба, в основе которой – худшие авторитарные практики мира». Глава автономии подчеркнула, что для нее важно, чтобы американские институты дали политическую оценку происходящим нарушениям в Гагаузии.

Гагаузия не стремится к конфронтации, пишет Гуцул. Администрация автономии намерена сохранить право на особый правовой статус в рамках Молдавии. Гуцул уверена, что внимание Вэнса к ситуации в стране может способствовать защите прав гагаузского народа, а также предотвратить эскалацию напряженности в Черноморском регионе.

В обращении Гуцул также рассказала, что сейчас она находится в молдавской тюрьме. По словам главы автономии, она признана всеми международными организациями учреждением с нечеловеческими условиями содержания.

Гуцул была задержана на 72 часа в аэропорту Кишинева вечером 25 марта, когда пыталась вылететь в Стамбул. Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдавии сообщил, что она была задержана в рамках уголовного дела о нарушении порядка управления средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов на выборах, подделке документов и деклараций, связанных с выборами 2023 г.

Глава Гагаузии уже обращались с подобными обращениями к президенту РФ Владимиру Путину, лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и главе США Дональду Трампу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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