Молдавия объявила трех сотрудников посольства России персонами нон грата

27 марта в Telegram-канале арестованной в Кишиневе главы Гагаузии Евгении Гуцул было размещено обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать давление на власти Молдавии для ее скорейшего освобождения. Документ также был передан через адвокатов главы автономии Кремлю. В заявлении было указано, что Гагаузия «с надеждой и верой» смотрит на Москву.