Молдавия объявила трех сотрудников посольства России персонами нон грата

Молдавия объявила трех сотрудников посольства России персонами нон гратаМИД РФ уже пообещал принять ответные меры
Молдавский МИД объявил трех сотрудников посольства России в стране персонами нон грата, сообщается в Telegram-канале ведомства.
В МИД Молдавии рассказали, что решение признать российских дипломатов нежелательными лицами было принято в связи с их деятельностью, которая «противоречит дипломатическому статусу». В связи с этим указанные сотрудники посольства РФ должны покинуть страну, заключили в ведомстве.
Как сообщает ТАСС, 31 марта в ходе брифинга руководитель службы информации и безопасности Молдавии Александра Мустяцэ заявил, что оппозиционный депутат парламента Александр Нестеровский, заочно приговоренный молдавским судом к длительному лишению свободы, находится в Приднестровье. Как утверждает Мустяцэ, в непризнанную республику Нестеровского якобы доставил «автомобиль с дипломатическими номерами посольства РФ».
«Призываем молдавскую сторону воздерживаться от провокационных домыслов и рассчитываем на возвращение к прагматичному диалогу по всему комплексу вопросов двусторонних отношений, что отвечает коренным интересам народов наших государств», – ответили в российском посольстве после выдвинутых Мустяцэ предположений (цитата по ТАСС).
В этой связи Озеров заявил журналистам, что российское посольство отвергает обвинения со стороны молдавских властей в якобы укрывательстве Нестеровского и считает обвинения в адрес дипломатов «несостоятельными и голословными».
В МИД РФ рассказали агентству, что после «Москва даст соответствующий ответ» на высылку своих дипломатов из Молдавии.
27 марта в Telegram-канале арестованной в Кишиневе главы Гагаузии Евгении Гуцул было размещено обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать давление на власти Молдавии для ее скорейшего освобождения. Документ также был передан через адвокатов главы автономии Кремлю. В заявлении было указано, что Гагаузия «с надеждой и верой» смотрит на Москву.
Днем ранее, 26 марта, пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Кремль осуждает задержание Гуцул и призывает власти Молдавии прекратить давление на политических конкурентов президента страны Майи Санду. 27 марта Песков сообщил, что Кремль ознакомился с обращением Гуцул к Путину. В этот же день в Москве перед зданием посольства Молдавии состоялся митинг в поддержку Гуцул, митинги сторонников политика прошли и на молдавской территории.
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова после задержания Гуцул заявила, что власти Молдавии устроили ожесточенный прессинг местным политикам и журналистам, которые выступают за выстраивание конструктивных отношений с Россией. «По мере приближения парламентских выборов в Молдавии оппоненты нынешних властей все чаще жалуются на произвол правоохранительных органов, отмечая, что республика уже фактически превратилась в полицейское государство. На неугодных политиков заводятся уголовные дела, независимые, прежде всего русскоязычные, СМИ подвергаются цензуре», – заявила Захарова.