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Молдавия объявила трех сотрудников посольства России персонами нон грата

МИД РФ уже пообещал принять ответные меры
Анастасия Брянцева
Александр Щербак / ТАСС
Александр Щербак / ТАСС

Молдавский МИД объявил трех сотрудников посольства России в стране персонами нон грата, сообщается в Telegram-канале ведомства.

В МИД Молдавии рассказали, что решение признать российских дипломатов нежелательными лицами было принято в связи с их деятельностью, которая «противоречит дипломатическому статусу». В связи с этим указанные сотрудники посольства РФ должны покинуть страну, заключили в ведомстве.

Как сообщает ТАСС, 31 марта в ходе брифинга руководитель службы информации и безопасности Молдавии Александра Мустяцэ заявил, что оппозиционный депутат парламента Александр Нестеровский, заочно приговоренный молдавским судом к длительному лишению свободы, находится в Приднестровье. Как утверждает Мустяцэ, в непризнанную республику Нестеровского якобы доставил «автомобиль с дипломатическими номерами посольства РФ».

В связи с обвинениями со стороны спецслужб посол России в Кишиневе Олег Озеров посетил МИД Молдавии. В ходе визита ему передали ноту, в которой говорится о признании трех российских дипломатов персонами нон-грата.

«Призываем молдавскую сторону воздерживаться от провокационных домыслов и рассчитываем на возвращение к прагматичному диалогу по всему комплексу вопросов двусторонних отношений, что отвечает коренным интересам народов наших государств», – ответили в российском посольстве после выдвинутых Мустяцэ предположений (цитата по ТАСС).

В этой связи Озеров заявил журналистам, что российское посольство отвергает обвинения со стороны молдавских властей в якобы укрывательстве Нестеровского и считает обвинения в адрес дипломатов «несостоятельными и голословными».

В МИД РФ рассказали агентству, что после «Москва даст соответствующий ответ» на высылку своих дипломатов из Молдавии.

27 марта в Telegram-канале арестованной в Кишиневе главы Гагаузии Евгении Гуцул было размещено обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать давление на власти Молдавии для ее скорейшего освобождения. Документ также был передан через адвокатов главы автономии Кремлю. В заявлении было указано, что Гагаузия «с надеждой и верой» смотрит на Москву.

Днем ранее, 26 марта, пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Кремль осуждает задержание Гуцул и призывает власти Молдавии прекратить давление на политических конкурентов президента страны Майи Санду. 27 марта Песков сообщил, что Кремль ознакомился с обращением Гуцул к Путину. В этот же день в Москве перед зданием посольства Молдавии состоялся митинг в поддержку Гуцул, митинги сторонников политика прошли и на молдавской территории.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова после задержания Гуцул заявила, что власти Молдавии устроили ожесточенный прессинг местным политикам и журналистам, которые выступают за выстраивание конструктивных отношений с Россией. «По мере приближения парламентских выборов в Молдавии оппоненты нынешних властей все чаще жалуются на произвол правоохранительных органов, отмечая, что республика уже фактически превратилась в полицейское государство. На неугодных политиков заводятся уголовные дела, независимые, прежде всего русскоязычные, СМИ подвергаются цензуре», – заявила Захарова.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

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