Прокуратура Молдавии объяснила арест Гуцул ее планами покинуть страну

Гуцул была задержана на 72 часа в аэропорту Кишинева вечером 25 марта. Глава Гагаузии пыталась вылететь в Стамбул, где намеревалась принять участие в Международном журналистском конгрессе. Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдавии сообщил, что Гуцул была задержана в рамках уголовного дела о нарушении порядка управления средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов на выборах, подделке документов и деклараций, связанных с выборами 2023 г. Прокуратура Молдавии потребовала ее арестовать, и 28 марта Гуцул взяли под стражу на 20 суток.