Прокуратура Молдавии объяснила арест Гуцул ее планами покинуть страну
Глава Гагаузии Евгения Гуцул была арестована из-за намерений покинуть страну, заявил замглавы антикоррупционной прокуратуры Октавиан Якимовский в эфире TV8.
По его словам, ведомство получило от Службы информации и безопасности (СИБ) страны дополнительные данные, которые якобы говорят о том, что Гуцул планировала «уклониться от судебного разбирательства по делу и, возможно, даже от нового уголовного дела, по которому она была задержана».
«На основании информации, которую мы получили от СИБ, мы приходим к выводу, что она не собиралась возвращаться», – сказал Якимовский, добавив, что прокуроры не располагают сведениями о том, куда именно могла бы уехать Гуцул (цитата по «РИА Новости»).
Гуцул была задержана на 72 часа в аэропорту Кишинева вечером 25 марта. Глава Гагаузии пыталась вылететь в Стамбул, где намеревалась принять участие в Международном журналистском конгрессе. Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдавии сообщил, что Гуцул была задержана в рамках уголовного дела о нарушении порядка управления средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов на выборах, подделке документов и деклараций, связанных с выборами 2023 г. Прокуратура Молдавии потребовала ее арестовать, и 28 марта Гуцул взяли под стражу на 20 суток.
30 марта ТАСС писал о пикете сторонников Гуцул возле СИЗО №13 в Кишиневе, куда ее доставили по решению суда. Протестующие принесли с собой плакаты с надписями «Гагаузия гордится Евгенией Гуцул» и «Женя, мы с тобой».