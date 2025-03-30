Сторонники арестованной Гуцул проводят пикет у СИЗО в Кишиневе

Вечером 25 марта Гуцул задержали в аэропорту Кишинева на 72 часа перед попыткой вылететь в Стамбул, где она планировала принять участие в Международном журналистском конгрессе. Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдавии сообщил, что глава Гагаузии была задержана в рамках уголовного дела о нарушении порядка управления средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов на выборах, подделке документов и деклараций, которые связаны с выборами 2023 г. Прокуратура Молдавии потребовала арестовать ее. 28 марта суд отправил Гуцул под арест на 20 суток.