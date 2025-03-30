Сторонники арестованной Гуцул проводят пикет у СИЗО в Кишиневе
Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул проводят пикет у СИЗО № 13 в Кишиневе, куда ее доставили по решению суда. Об этом сообщает ТАСС.
Участники акции собираются протестовать весь день. У них с собой плакаты с надписями «Гагаузия гордится Евгенией Гуцул» и «Женя, мы с тобой».
Вечером 25 марта Гуцул задержали в аэропорту Кишинева на 72 часа перед попыткой вылететь в Стамбул, где она планировала принять участие в Международном журналистском конгрессе. Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдавии сообщил, что глава Гагаузии была задержана в рамках уголовного дела о нарушении порядка управления средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов на выборах, подделке документов и деклараций, которые связаны с выборами 2023 г. Прокуратура Молдавии потребовала арестовать ее. 28 марта суд отправил Гуцул под арест на 20 суток.
Оппозиционной блок «Победа» заявил о намерении защиты опротестовать в Апелляционной палате Кишинева продление ареста главы Гагаузии. Там указали, что ни одно из заявленных «оснований для ареста» Гуцул не было подтверждено.