Защита оспорит продление ареста Гуцул

Защита оспорит продление ареста ГуцулМолдавский суд арестовал главу Гагаузии на 20 суток
Продление ареста молдавскими властями главы Гагаузии Евгении Гуцул будет опротестовано стороной защиты в Апелляционной палате Кишинева, сообщили в оппозиционном блоке «Победа».
«Решение о продлении ареста Евгении Гуцул будет опротестовано в Апелляционной палате. Это несправедливый и незаконный вердикт, вынесенный с грубыми процессуальными нарушениями», – говорится в начале заявления.
По утверждению блока, прокуратура передала документы защите не за 24 часа, как это необходимо, а уже во время заседания. Это, согласно сообщению, является «прямым нарушением закона и прав защиты».
«Ни одно из заявленных “оснований для ареста” не подтверждено. Евгения Гуцул – официальное должностное лицо, не нарушала ранее назначенные судом меры, имеет постоянное место жительства и несовершеннолетних детей», – говорится в сообщении.
Вечером 25 марта Гуцул задержали в аэропорту Кишинева на 72 часа перед ее попыткой покинуть страну. Как сообщил национальный центр по борьбе с коррупцией Молдавии, глава Гагаузии была задержана в рамках уголовного дела о нарушении порядка управления средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов на выборах, подделке документов и деклараций, связанных с выборами 2023 г. Молдавская прокуратура потребовала арестовать ее. Суд 28 марта отправил ее под арест на 20 суток.
Адвокат Наталья Байрам заявила, что обвинение не смогло обосновать в суде арест Гуцул. 27 марта глава Гагаузии передала обращение к президенту РФ Владимиру Путину и турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, в котором попросила оказать давление на власти Молдавии и посодействовать ее освобождению.