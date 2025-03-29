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Защита оспорит продление ареста Гуцул

Молдавский суд арестовал главу Гагаузии на 20 суток
Ведомости

Продление ареста молдавскими властями главы Гагаузии Евгении Гуцул будет опротестовано стороной защиты в Апелляционной палате Кишинева, сообщили в оппозиционном блоке «Победа».

«Решение о продлении ареста Евгении Гуцул будет опротестовано в Апелляционной палате. Это несправедливый и незаконный вердикт, вынесенный с грубыми процессуальными нарушениями», – говорится в начале заявления.

По утверждению блока, прокуратура передала документы защите не за 24 часа, как это необходимо, а уже во время заседания. Это, согласно сообщению, является «прямым нарушением закона и прав защиты».

«Ни одно из заявленных “оснований для ареста” не подтверждено. Евгения Гуцул – официальное должностное лицо, не нарушала ранее назначенные судом меры, имеет постоянное место жительства и несовершеннолетних детей», – говорится в сообщении.

Вечером 25 марта Гуцул задержали в аэропорту Кишинева на 72 часа перед ее попыткой покинуть страну. Как сообщил национальный центр по борьбе с коррупцией Молдавии, глава Гагаузии была задержана в рамках уголовного дела о нарушении порядка управления средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов на выборах, подделке документов и деклараций, связанных с выборами 2023 г. Молдавская прокуратура потребовала арестовать ее. Суд 28 марта отправил ее под арест на 20 суток.

Адвокат Наталья Байрам заявила, что обвинение не смогло обосновать в суде арест Гуцул. 27 марта глава Гагаузии передала обращение к президенту РФ Владимиру Путину и турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, в котором попросила оказать давление на власти Молдавии и посодействовать ее освобождению.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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