Адвокат: обвинение не смогло обосновать арест Гуцул

Вечером 25 марта Гуцул задержали в аэропорту Кишинева на 72 часа перед ее попыткой покинуть страну. Как сообщил Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдавии, глава Гагаузии была задержана в рамках уголовного дела о нарушении порядка управления средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов на выборах, подделке документов и деклараций, связанных с выборами 2023 г. Молдавская прокуратура потребовала арестовать ее.