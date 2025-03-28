Адвокат: обвинение не смогло обосновать арест Гуцул
Обвинение не смогло обосновать в суде арест главы Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом сообщила ТАСС ее адвокат Наталья Байрам после удаления судей для совещания перед вынесением решения по мере пресечения главе Гагаузии.
«Из тех материалов, которые предоставил прокурор, защита доказала в суде, что нет ни одного основания, ни одного доказательства или довода для ареста или лишения свободы Евгении Гуцул», – подчеркнула Байрам.
По ее словам, защита главы Гагаузии считает незаконными ее задержание в аэропорту, содержание под стражей и признание подозреваемой.
Вечером 25 марта Гуцул задержали в аэропорту Кишинева на 72 часа перед ее попыткой покинуть страну. Как сообщил Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдавии, глава Гагаузии была задержана в рамках уголовного дела о нарушении порядка управления средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов на выборах, подделке документов и деклараций, связанных с выборами 2023 г. Молдавская прокуратура потребовала арестовать ее.
27 марта Гуцул через адвокатов передала обращение к президенту России Владимиру Путину и турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, в котором попросила оказать давление на власти Молдавии и посодействовать ее освобождению.