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Адвокат: обвинение не смогло обосновать арест Гуцул

Ведомости

Обвинение не смогло обосновать в суде арест главы Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом сообщила ТАСС ее адвокат Наталья Байрам после удаления судей для совещания перед вынесением решения по мере пресечения главе Гагаузии.

«Из тех материалов, которые предоставил прокурор, защита доказала в суде, что нет ни одного основания, ни одного доказательства или довода для ареста или лишения свободы Евгении Гуцул», – подчеркнула Байрам.

По ее словам, защита главы Гагаузии считает незаконными ее задержание в аэропорту, содержание под стражей и признание подозреваемой.

Вечером 25 марта Гуцул задержали в аэропорту Кишинева на 72 часа перед ее попыткой покинуть страну. Как сообщил Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдавии, глава Гагаузии была задержана в рамках уголовного дела о нарушении порядка управления средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов на выборах, подделке документов и деклараций, связанных с выборами 2023 г. Молдавская прокуратура потребовала арестовать ее.

27 марта Гуцул через адвокатов передала обращение к президенту России Владимиру Путину и турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, в котором попросила оказать давление на власти Молдавии и посодействовать ее освобождению.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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