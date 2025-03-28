Молдавский суд арестовал главу Гагаузии на 20 суток

Молдавский суд арестовал главу Гагаузии на 20 сутокЗащита Гуцул намерена обжаловать это решение
Суд в секторе Чеканы в Кишиневе принял решение о предварительном аресте главы Гагаузии Евгении Гуцул сроком на 20 суток, передает телеканал TV8.
Отмечается, что суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая настаивала на 30-дневном аресте. Решение может быть обжаловано обеими сторонами в апелляционной палате Молдавии.
Как сообщил прокурор по делу Адриан Скутару, следствие представило суду достаточно оснований для применения меры пресечения в виде ареста. В частности, прокуратура указывает на риск того, что Гуцул может попытаться уклониться от уголовного преследования.
Сама Евгения Гуцул отвергает все обвинения и настаивает на своей невиновности. «Гагаузию сегодня обезглавили», – сказала она, прокомментировав решение суда.
Адвокат Гуцул Серджиу Морару заявил, что его подзащитная не нарушала закон и не собиралась скрываться от следствия. Он подчеркнул, что у нее имелся обратный билет из Стамбула в Кишинев на 30 марта, что, по его словам, доказывает отсутствие намерений покинуть страну. Защита намерена обжаловать решение суда.
Ранее защита Гуцул заявила, что обвинение не смогло обосновать в суде ее арест. «Из тех материалов, которые предоставил прокурор, защита доказала в суде, что нет ни одного основания, ни одного доказательства или довода для ареста или лишения свободы Евгении Гуцул», – подчеркивала адвокат.
Вечером 25 марта Гуцул задержали в аэропорту Кишинева на 72 часа перед вылетом в Турцию. Как сообщил Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдавии, глава Гагаузии была задержана в рамках уголовного дела о нарушении порядка управления средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов на выборах, подделке документов и деклараций, связанных с выборами 2023 г. Молдавская прокуратура потребовала арестовать ее.
27 марта Гуцул через адвокатов передала обращение к президенту России Владимиру Путину и турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, в котором попросила оказать давление на власти Молдавии и посодействовать ее освобождению.
В тот же день представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль изучил обращение Гуцул к Путину с просьбой помочь в ее освобождении. 26 марта Песков отметил, что Москва осуждает задержание Гуцул и призывает власти Молдавии прекратить давление на политических конкурентов президента страны Майи Санду.