Молдавский суд арестовал главу Гагаузии на 20 суток

Адвокат Гуцул Серджиу Морару заявил, что его подзащитная не нарушала закон и не собиралась скрываться от следствия. Он подчеркнул, что у нее имелся обратный билет из Стамбула в Кишинев на 30 марта, что, по его словам, доказывает отсутствие намерений покинуть страну. Защита намерена обжаловать решение суда.