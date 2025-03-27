Кремль ознакомился с просьбой Гуцул помочь в ее освобождении

27 марта в Telegram-канале Гуцул было опубликовано ее обращение к Путину с просьбой оказать давление на власти Молдавии в целях скорейшего освобождения. Документ был передан через адвокатов политика. В заявлении говорится, что Гагаузия «с надеждой и верой» смотрит на Россию. Гуцул также призвала Путина выразить «твердую и недвусмысленную поддержку» особому статусу автономии.