Кремль ознакомился с просьбой Гуцул помочь в ее освобождении
Кремль изучил обращение задержанной в Кишиневе главы Гагаузии Евгении Гуцул к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь в ее освобождении. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Да. Ознакомились», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.
Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева вечером 25 марта на 72 часа. По словам ее советника Юрия Кузнецова, глава Гагаузии намеревалась вылететь в столицу Турции по приглашению Международного журналистского конгресса для обсуждения там важных для автономии вопросов.
На сайте Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии сообщалось, что Гуцул была задержана в рамках уголовного дела о нарушении порядка управления финансовыми средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов на выборах, подделке документов и деклараций, связанных с выборами 2023 г. Прокуратура республики уже потребовала ее ареста.
Песков на брифинге 26 марта заявил, что Кремль осуждает задержание Гуцул и призывает власти Молдавии прекратить давление на политических конкурентов президента страны Майи Санду. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, официальный Кишинев устроил прессинг местным политикам и журналистам, которые выступают за выстраивание конструктивных отношений с Россией.
27 марта в Telegram-канале Гуцул было опубликовано ее обращение к Путину с просьбой оказать давление на власти Молдавии в целях скорейшего освобождения. Документ был передан через адвокатов политика. В заявлении говорится, что Гагаузия «с надеждой и верой» смотрит на Россию. Гуцул также призвала Путина выразить «твердую и недвусмысленную поддержку» особому статусу автономии.