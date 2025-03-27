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Кремль ознакомился с просьбой Гуцул помочь в ее освобождении

Ведомости

Кремль изучил обращение задержанной в Кишиневе главы Гагаузии Евгении Гуцул к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь в ее освобождении. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Да. Ознакомились», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева вечером 25 марта на 72 часа. По словам ее советника Юрия Кузнецова, глава Гагаузии намеревалась вылететь в столицу Турции по приглашению Международного журналистского конгресса для обсуждения там важных для автономии вопросов. 

На сайте Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии сообщалось, что Гуцул была задержана в рамках уголовного дела о нарушении порядка управления финансовыми средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов на выборах, подделке документов и деклараций, связанных с выборами 2023 г. Прокуратура республики уже потребовала ее ареста.

Песков на брифинге 26 марта заявил, что Кремль осуждает задержание Гуцул и призывает власти Молдавии прекратить давление на политических конкурентов президента страны Майи Санду. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, официальный Кишинев устроил прессинг местным политикам и журналистам, которые выступают за выстраивание конструктивных отношений с Россией. 

27 марта в Telegram-канале Гуцул было опубликовано ее обращение к Путину с просьбой оказать давление на власти Молдавии в целях скорейшего освобождения. Документ был передан через адвокатов политика. В заявлении говорится, что Гагаузия «с надеждой и верой» смотрит на Россию. Гуцул также призвала Путина выразить «твердую и недвусмысленную поддержку» особому статусу автономии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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