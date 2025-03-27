В Москве у посольства проходит митинг в поддержку задержанной Гуцул

Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии задержал Гуцул 26 марта на 72 часа в аэропорту Кишинева. Как сообщал советник главы Гагаузии Юрий Кузнецов, она намеревалась вылететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса и планировала обсудить в Турции важные для автономии вопросы.