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В Москве у посольства проходит митинг в поддержку задержанной Гуцул

Ведомости

В Москве у посольства Молдавии проходит митинг в поддержку задержанной главы Гагаузии Евгении Гуцул, сообщают «РИА Новости».

В агентстве рассказали, что в митинге принимают участие члены молдавской и гагаузской диаспор. Как сообщили организаторы акции, участники выражают протест против «наступления на принципы демократии в Молдавии и ущемления прав и интересов жителей Гагаузской автономии».

Корреспондент «РИА Новости» передал, что участники акции, выражая протест против режима президента Молдавии Майи Санду, а также в поддержку Гуцул держат транспорты и флаги Гагаузской автономии и Молдавии.

Сообщается, что вход в посольство огорожен. За ходом митинга следят сотрудники правоохранительных органов.

Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии задержал Гуцул 26 марта на 72 часа в аэропорту Кишинева. Как сообщал советник главы Гагаузии Юрий Кузнецов, она намеревалась вылететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса и планировала обсудить в Турции важные для автономии вопросы.

В ходе брифинга 26 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле осуждают ее задержание.

27 марта Гуцул обратилась к президентам России и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой оказать давление на власти Молдавии, а также посодействовать ее скорейшему освобождению.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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