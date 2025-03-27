В Москве у посольства проходит митинг в поддержку задержанной Гуцул
В Москве у посольства Молдавии проходит митинг в поддержку задержанной главы Гагаузии Евгении Гуцул, сообщают «РИА Новости».
В агентстве рассказали, что в митинге принимают участие члены молдавской и гагаузской диаспор. Как сообщили организаторы акции, участники выражают протест против «наступления на принципы демократии в Молдавии и ущемления прав и интересов жителей Гагаузской автономии».
Корреспондент «РИА Новости» передал, что участники акции, выражая протест против режима президента Молдавии Майи Санду, а также в поддержку Гуцул держат транспорты и флаги Гагаузской автономии и Молдавии.
Сообщается, что вход в посольство огорожен. За ходом митинга следят сотрудники правоохранительных органов.
Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии задержал Гуцул 26 марта на 72 часа в аэропорту Кишинева. Как сообщал советник главы Гагаузии Юрий Кузнецов, она намеревалась вылететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса и планировала обсудить в Турции важные для автономии вопросы.
В ходе брифинга 26 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле осуждают ее задержание.
27 марта Гуцул обратилась к президентам России и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой оказать давление на власти Молдавии, а также посодействовать ее скорейшему освобождению.