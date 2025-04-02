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Спикер парламента Гагаузии заявил о невозможности внешнего управления автономией

Ведомости

Внешнее управление Гагаузией противоречит Уложению автономии, это нереалистичный сценарий. Об этом заявил председатель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов, его слова приводит «Sputnik Молдова».

Согласно законодательству автономии, в случаях, когда башкан Гагаузии не может управлять регионом, им управляет первый заместитель.

«И точка. Других вариантов нет», – подчеркнул спикер парламента автономии.

Константинов также заявлял, что Гагаузии не угрожает дестабилизация на фоне судебного процесса против главы автономии Евгении Гуцул. По его словам, отстранение Гуцул возможно лишь в случае окончательного судебного решения, после чего Народное собрание сможет рассмотреть вопрос о досрочных выборах.

25 марта Гуцул задержали в аэропорту Кишинева, откуда она пыталась вылететь в Стамбул. Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдавии заявлял, что задержание связано с уголовным делом о нарушении порядка управления средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов, подделке документов и деклараций, связанных с выборами 2023 г. 28 марта суд в Кишиневе принял решение о предварительном аресте главы Гагаузии на 20 суток.

1 апреля в Telegram-канале Гуцул было опубликовано ее обращение к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, в котором она назвала свое задержание властями Молдавии частью кампании по ликвидации автономии. Глава Гагаузии также обращались к президенту РФ Владимиру Путину, лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и главе США Дональду Трампу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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