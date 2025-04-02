Спикер парламента Гагаузии заявил о невозможности внешнего управления автономией
Внешнее управление Гагаузией противоречит Уложению автономии, это нереалистичный сценарий. Об этом заявил председатель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов, его слова приводит «Sputnik Молдова».
Согласно законодательству автономии, в случаях, когда башкан Гагаузии не может управлять регионом, им управляет первый заместитель.
«И точка. Других вариантов нет», – подчеркнул спикер парламента автономии.
Константинов также заявлял, что Гагаузии не угрожает дестабилизация на фоне судебного процесса против главы автономии Евгении Гуцул. По его словам, отстранение Гуцул возможно лишь в случае окончательного судебного решения, после чего Народное собрание сможет рассмотреть вопрос о досрочных выборах.
25 марта Гуцул задержали в аэропорту Кишинева, откуда она пыталась вылететь в Стамбул. Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдавии заявлял, что задержание связано с уголовным делом о нарушении порядка управления средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов, подделке документов и деклараций, связанных с выборами 2023 г. 28 марта суд в Кишиневе принял решение о предварительном аресте главы Гагаузии на 20 суток.
1 апреля в Telegram-канале Гуцул было опубликовано ее обращение к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, в котором она назвала свое задержание властями Молдавии частью кампании по ликвидации автономии. Глава Гагаузии также обращались к президенту РФ Владимиру Путину, лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и главе США Дональду Трампу.