Спикер парламента Гагаузии заявил о невозможности внешнего управления автономией

25 марта Гуцул задержали в аэропорту Кишинева, откуда она пыталась вылететь в Стамбул. Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдавии заявлял, что задержание связано с уголовным делом о нарушении порядка управления средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов, подделке документов и деклараций, связанных с выборами 2023 г. 28 марта суд в Кишиневе принял решение о предварительном аресте главы Гагаузии на 20 суток.