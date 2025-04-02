Глава парламента Гагаузии опроверг угрозу дестабилизации из-за ареста Гуцул
Председатель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов заявил, что региону не грозит дестабилизация на фоне судебного процесса против башкана Евгении Гуцул. Об этом он сообщил на брифинге, трансляцию которого вел телеканал GRT.
«Многие горячие головы думают, что Гагаузию доведут до истерии и Гагаузия покажет свою агрессию, пойдет по незаконному пути. Я вас хочу успокоить, что такого сценария, который планируют наши недруги, не получится», – сказал Константинов (цитата по ТАСС).
По его словам, местные жители все понимают, поэтому Гагаузия будет использовать только законные методы.
Константинов подчеркнул, что Гуцул останется главой автономии до завершения судебного разбирательства. Он пояснил, что отстранение возможно лишь в случае окончательного судебного решения, после чего Народное собрание сможет рассмотреть вопрос о досрочных выборах.
Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева вечером 25 марта, когда пыталась вылететь в Стамбул. Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдавии сообщил, что задержание связано с уголовным делом о нарушении порядка управления средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов, подделке документов и деклараций, связанных с выборами 2023 г. 28 марта суд в Кишиневе принял решение о предварительном аресте главы Гагаузии на 20 суток.
Сама Гуцул считает свое задержание частью кампании по ликвидации Гагаузии. Об этом она заявила 1 апреля в обращении к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу. Она попросила Вэнса обратить внимание на политическую ситуацию в Молдавии. 27 марта она обращалась с похожей просьбой к президенту РФ Владимиру Путину. Тогда она призвала российского лидера оказать давление на власти Молдавии для ее освобождения.