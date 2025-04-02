Сама Гуцул считает свое задержание частью кампании по ликвидации Гагаузии. Об этом она заявила 1 апреля в обращении к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу. Она попросила Вэнса обратить внимание на политическую ситуацию в Молдавии. 27 марта она обращалась с похожей просьбой к президенту РФ Владимиру Путину. Тогда она призвала российского лидера оказать давление на власти Молдавии для ее освобождения.