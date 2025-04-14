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Гагаузию лишили права назначать прокурора автономии

Ведомости

Конституционный суд Молдавии удовлетворил запрос генеральной прокуратуры и лишил Гагаузию права назначать прокурора автономии, пишут «РИА Новости» со ссылкой на главу КС республики Домнику Маноле.

Решение является окончательным и вступает в силу после опубликования его в законодательном вестнике – «Официальном мониторе», добавила Маноле.

Лидер оппозиционной партии «Шор» Илан Шор в своем Telegram-канале назвал решение молдавского КС покушением на автономный статус Гагаузии.

Отношения Кишинева и Гагаузии накалились после победы Евгении Гуцул на выборах главы республики от оппозиционной партии «Шор» в 2023 г. В июне того года конституционный суд Молдавии признал «Шор» незаконной. По версии прокуратуры, глава Гагаузии получила средства на финансирование избирательной кампании от организованной преступной группы. 25 марта 2025 г. национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии задержал Гуцул по уголовному делу о нарушении порядка управления средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов и подделке документов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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