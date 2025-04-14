Гагаузию лишили права назначать прокурора автономии

Отношения Кишинева и Гагаузии накалились после победы Евгении Гуцул на выборах главы республики от оппозиционной партии «Шор» в 2023 г. В июне того года конституционный суд Молдавии признал «Шор» незаконной. По версии прокуратуры, глава Гагаузии получила средства на финансирование избирательной кампании от организованной преступной группы. 25 марта 2025 г. национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии задержал Гуцул по уголовному делу о нарушении порядка управления средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов и подделке документов.