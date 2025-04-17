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/ Технологии

Дуров отверг связь между его задержанием и соблюдением Telegram правил ЕС

Ведомости

Основатель Telegram Павел Дуров опроверг распространяемую в СМИ информацию о том, что именно его задержание во Франции прошлым летом заставило мессенджер соблюдать правила Евросоюза и раскрывать данные по IP-адресам правоохранителям. Это следует из сообщения предпринимателя в его канале.

Так Дуров отреагировал на публикацию в одной из французских газет. По его словам, Telegram всегда соблюдал законы ЕС. Предприниматель отметил, что после его задержания во Франции в августе 2024 г. именно полиция республики наконец начала правильно отправлять свои запросы в Telegram – тем способом, что описан в законе ЕС о цифровых услугах. В результате французские суды смогли получать IP-адреса подозреваемых в совершении преступлений от мессенджера, рассказал Дуров.

Основатель Telegram был задержан 24 августа в аэропорту Ле-Бурже. Ему предъявили обвинения в соучастии в деятельности по управлению онлайн-платформой для незаконных транзакций, отказе в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации и документов, отмывании денег и др. 28 августа стало известно, что бизнесмен отпущен под судебный надзор во Франции и обязан внести залог в 5 млн евро.

В октябре телеканал BFM TV со ссылкой на данные Telegram-бота Transparency Reports сообщил, что мессенджер стал чаще раскрывать по судебным запросам французских правоохранителей IP-адреса и номера телефонов пользователей: если в I квартале это затронуло всего 17 пользователей, то в III квартале прошлого года – уже 632.

Американское издание Wired со ссылкой на представителя французской прокуратуры Мейлис де Рек писало в феврале, что уголовное дело в отношении Дурова дойдет до суда не ранее чем через год.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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