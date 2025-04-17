Дуров отверг связь между его задержанием и соблюдением Telegram правил ЕС

Так Дуров отреагировал на публикацию в одной из французских газет. По его словам, Telegram всегда соблюдал законы ЕС. Предприниматель отметил, что после его задержания во Франции в августе 2024 г. именно полиция республики наконец начала правильно отправлять свои запросы в Telegram – тем способом, что описан в законе ЕС о цифровых услугах. В результате французские суды смогли получать IP-адреса подозреваемых в совершении преступлений от мессенджера, рассказал Дуров.