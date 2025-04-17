Дуров отверг связь между его задержанием и соблюдением Telegram правил ЕС
Основатель Telegram Павел Дуров опроверг распространяемую в СМИ информацию о том, что именно его задержание во Франции прошлым летом заставило мессенджер соблюдать правила Евросоюза и раскрывать данные по IP-адресам правоохранителям. Это следует из сообщения предпринимателя в его канале.
Так Дуров отреагировал на публикацию в одной из французских газет. По его словам, Telegram всегда соблюдал законы ЕС. Предприниматель отметил, что после его задержания во Франции в августе 2024 г. именно полиция республики наконец начала правильно отправлять свои запросы в Telegram – тем способом, что описан в законе ЕС о цифровых услугах. В результате французские суды смогли получать IP-адреса подозреваемых в совершении преступлений от мессенджера, рассказал Дуров.
Основатель Telegram был задержан 24 августа в аэропорту Ле-Бурже. Ему предъявили обвинения в соучастии в деятельности по управлению онлайн-платформой для незаконных транзакций, отказе в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации и документов, отмывании денег и др. 28 августа стало известно, что бизнесмен отпущен под судебный надзор во Франции и обязан внести залог в 5 млн евро.
В октябре телеканал BFM TV со ссылкой на данные Telegram-бота Transparency Reports сообщил, что мессенджер стал чаще раскрывать по судебным запросам французских правоохранителей IP-адреса и номера телефонов пользователей: если в I квартале это затронуло всего 17 пользователей, то в III квартале прошлого года – уже 632.
Американское издание Wired со ссылкой на представителя французской прокуратуры Мейлис де Рек писало в феврале, что уголовное дело в отношении Дурова дойдет до суда не ранее чем через год.