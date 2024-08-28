Павел Дуров отпущен под судебный надзор во Франции

Павел Дуров отпущен под судебный надзор во ФранцииОн должен являться в полицейский участок два раза в неделю и внести залог в 5 млн евро
Следственный судья в Париже предъявил обвинения основателю Telegram Павлу Дурову, он будет находиться во Франции под судебным надзором. Об этом говорится в пресс-релизе прокурора республики.
«28 августа 2024 г. Павлу Дурову были предъявлены обвинения по всем преступлениям, указанным во вступительном обвинении», – говорится в сообщении.
Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций (преступление, влекущее максимальное наказание в виде тюремного заключения на срок до 10 лет и штрафа в размере 500 000 евро); а также отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др.
«Он был помещен под судебный надзор с обязательством внести залог в размере 5 млн евро, обязательством являться в полицейский участок два раза в неделю и запретом покидать территорию Франции», – сказано в документе.
Дуров был задержан вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел из Баку. Париж должен был стать для Дурова транзитной остановкой – там у миллиардера был запланирован ужин, сообщали Le Monde и AFP, ссылаясь на близкие к следствию источники. Но при выходе из частного джета в сопровождении телохранителя и ассистента Дурова задержали сотрудники жандармерии воздушного транспорта.
До решения суда 28 августа издание Politico сообщило со ссылкой на правительственные документы, что власти Франции выдали ордера на арест Павла Дурова и его брата Николая еще в марте 2024 г. При этом на данном этапе дело не затрагивает родственника Павла, пишет ТАСС со ссылкой на источники в парижской прокуратуре. Согласно упомянутым документам, решение о проведении секретного предварительного расследования в отношении Telegram было принято еще 25 марта, то есть на месяцы раньше, чем считалось до того.
Кроме того, днем 28 августа американский Forbes со ссылкой на источники сообщил, что Дуров стал фигурантом уголовного дела в Швейцарии после обращения Ирины Болгар, которая называет себя матерью троих детей бизнесмена. В одном из исков утверждается, что Дуров пять раз применил к сыну насилие в период с 2021 по 2022 г. Заявления в швейцарский суд были поданы после того, как Дуров, по версии Болгар, прекратил платить алименты в размере 150 000 евро ежемесячно. Вечером того же дня AFP со ссылкой на источники дополнило, что в отношении Павла Дурова ведется проверка по другому делу – уже о применении насилия в отношении одного из его детей в Париже. Речь идет якобы о его сыне 2017 г. р., учившегося во французской столице и с 2023 г. живущего «со своей матерью», чье имя не указывается, в Швейцарии. Иск также исходит от женщины, добавили собеседники агентства.
При этом ТАСС сообщало, что Дурова не допрашивали в связи с расследованием по делу о возможном насилии в отношении его ребенка после задержания в Париже. А «РИА Новости» со ссылкой на источник в прокуратуре уточняло, что задержание бизнесмена не связано с этим делом.
Поздно вечером 28 августа Le Monde со ссылкой на источники сообщила, что у МИД Франции возникли претензии к процедуре получения Дуровым французского гражданства как «выдающимся гражданином».
Выдача ордера на арест Дурова стало реакцией на отказ руководства Telegram сотрудничать с властями по делу о сексуальном насилии над детьми. Согласно документу, в Telegram не дали ответа на судебный запрос идентифицировать некоего пользователя мессенджера, после чего был выдан ордер на арест его основателя. Расследование проводилось в рамках дела по «соучастию в хранении, распространении, предложении или предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних в составе организованной группы». В документах также говорится о «практически полном отсутствии сотрудничества Telegram» с французскими и европейскими властями в иных делах.
Ответом на нежелание Telegram сотрудничать с властями в рамках тех или иных расследований были и попытки взлома телефона Дурова, со ссылкой на свои источники сообщила в тот же день газета Wall Street Journal (WSJ). По ее данным, в 2017 г. против Дурова была проведена операция спецслужб ОАЭ и Франции Purple Music, в ходе которой его iPhone был взломан. К этому привела «крайняя обеспокоенность» французских властей в том, что мессенджер использовался «Исламским государством» (ИГИЛ, запрещено в России) для вербовки новых сторонников.
Несмотря на факт преследования со стороны французских властей, ранее отношение к Дурову в Париже было иное. В 2018 г., как пишет WSJ, президент Франции Эммануэль Макрон пригласил Дурова на обед. На нем Макрон предложил основателю Telegram переместить штаб-квартиру Telegram в Париж, от чего Дуров отказался. Также на обеде шла речь о предоставлении Дурову французского гражданства, которое он в итоге получил в 2021 г. по исключительным основаниям «как заслуженный иностранец».