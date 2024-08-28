Павел Дуров отпущен под судебный надзор во Франции

Кроме того, днем 28 августа американский Forbes со ссылкой на источники сообщил, что Дуров стал фигурантом уголовного дела в Швейцарии после обращения Ирины Болгар, которая называет себя матерью троих детей бизнесмена. В одном из исков утверждается, что Дуров пять раз применил к сыну насилие в период с 2021 по 2022 г. Заявления в швейцарский суд были поданы после того, как Дуров, по версии Болгар, прекратил платить алименты в размере 150 000 евро ежемесячно. Вечером того же дня AFP со ссылкой на источники дополнило, что в отношении Павла Дурова ведется проверка по другому делу – уже о применении насилия в отношении одного из его детей в Париже. Речь идет якобы о его сыне 2017 г. р., учившегося во французской столице и с 2023 г. живущего «со своей матерью», чье имя не указывается, в Швейцарии. Иск также исходит от женщины, добавили собеседники агентства.