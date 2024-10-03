BFM TV: Telegram стал чаще раскрывать властям Франции IP-адреса пользователей
Мессенджер Telegram стал чаще раскрывать по судебным запросам французских правоохранителей IP-адреса и номера телефонов пользователей: если в I квартале это затронуло всего 17 пользователей, то в III – уже 632. Об этом пишет BFM TV со ссылкой на данные Telegram-бота Transparency Reports.
Согласно отчету, с июля по сентябрь 2024 г. мессенджер удовлетворил 210 запросов, поданных французскими судебными органами. В I квартале их было четыре, а во II – шесть.
Основатель мессенджера Павел Дуров был задержан 24 августа во французском аэропорту Ле-Бурже. Ему предъявили обвинения в соучастие в деятельности по управлению онлайн-платформой для незаконных транзакций, отказе в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации и документов, отмывании денег и др. 28 августа стало известно, что бизнесмен отпущен под судебный надзор во Франции и обязан внести залог в 5 млн евро.
23 сентября Дуров сообщил, что Telegram обновил условия предоставления услуг и политику конфиденциальности, обеспечив их единообразие во всем мире. Теперь IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила мессенджера, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на юридически обоснованные запросы. Позже он добавил, что еще с 2018 г. Telegram может раскрывать IP-адреса и номера телефонов преступников властям и делал это, когда получал правильно оформленные юридические запросы.
BFM TV отмечает, что не все 210 запросов, одобренные мессенджером в III квартале, обязательно были сделаны в этот период. Они, возможно, направлены задолго до изменения политики конфиденциальности Telegram и были одобрены в последние месяцы для предъявления властям Франции.