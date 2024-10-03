BFM TV: Telegram стал чаще раскрывать властям Франции IP-адреса пользователей

23 сентября Дуров сообщил, что Telegram обновил условия предоставления услуг и политику конфиденциальности, обеспечив их единообразие во всем мире. Теперь IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила мессенджера, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на юридически обоснованные запросы. Позже он добавил, что еще с 2018 г. Telegram может раскрывать IP-адреса и номера телефонов преступников властям и делал это, когда получал правильно оформленные юридические запросы.