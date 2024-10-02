Дуров: Telegram с 2018 года раскрывает IP-адреса и телефоны преступников

По словам Дурова, на прошлой неделе Telegram упорядочил и унифицировал политику конфиденциальности для разных стран. При этом основные принципы не изменились: в Telegram всегда стремились соблюдать соответствующие местные законы – до тех пор, пока они не противоречат ценностям свободы и конфиденциальности.