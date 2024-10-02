Дуров: Telegram с 2018 года раскрывает IP-адреса и телефоны преступников
С 2018 г. Telegram может раскрывать IP-адреса и номера телефонов преступников властям, в соответствии со своей политикой конфиденциальности в большинстве стран. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров.
«Всякий раз, когда мы получали правильно оформленный юридический запрос по соответствующим линиям связи, мы проверяли его и раскрывали IP-адреса/номера телефонов опасных преступников», – написал Дуров, добавив, что этот процесс был налажен давно.
По словам Дурова, на прошлой неделе Telegram упорядочил и унифицировал политику конфиденциальности для разных стран. При этом основные принципы не изменились: в Telegram всегда стремились соблюдать соответствующие местные законы – до тех пор, пока они не противоречат ценностям свободы и конфиденциальности.
«Telegram был создан для защиты активистов и обычных людей от коррумпированных правительств и корпораций – мы не позволяем преступникам злоупотреблять нашей платформой или уходить от правосудия», – резюмировал Дуров.
23 сентября Дуров сообщил, что Telegram обновил условия предоставления услуг и политику конфиденциальности, обеспечив их единообразие во всем мире. Теперь IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила мессенджера, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на юридически обоснованные запросы.
Дуров был задержан 24 августа во французском аэропорту Ле-Бурже. Обвинения ему предъявили 28 августа. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др.