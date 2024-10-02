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Дуров: Telegram с 2018 года раскрывает IP-адреса и телефоны преступников

Ведомости

С 2018 г. Telegram может раскрывать IP-адреса и номера телефонов преступников властям, в соответствии со своей политикой конфиденциальности в большинстве стран. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

«Всякий раз, когда мы получали правильно оформленный юридический запрос по соответствующим линиям связи, мы проверяли его и раскрывали IP-адреса/номера телефонов опасных преступников», – написал Дуров, добавив, что этот процесс был налажен давно.

По словам Дурова, на прошлой неделе Telegram упорядочил и унифицировал политику конфиденциальности для разных стран. При этом основные принципы не изменились: в Telegram всегда стремились соблюдать соответствующие местные законы – до тех пор, пока они не противоречат ценностям свободы и конфиденциальности.

«Telegram был создан для защиты активистов и обычных людей от коррумпированных правительств и корпораций – мы не позволяем преступникам злоупотреблять нашей платформой или уходить от правосудия», – резюмировал Дуров.

23 сентября Дуров сообщил, что Telegram обновил условия предоставления услуг и политику конфиденциальности, обеспечив их единообразие во всем мире. Теперь IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила мессенджера, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на юридически обоснованные запросы. 

Дуров был задержан 24 августа во французском аэропорту Ле-Бурже. Обвинения ему предъявили 28 августа. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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