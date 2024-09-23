Telegram будет раскрывать IP и телефоны по запросу властей

Telegram будет раскрывать IP и телефоны по запросу властейПравила введены, чтобы «удержать преступников от злоупотребления» поиском, объяснил Дуров
Telegram обновил условия предоставления услуг и политику конфиденциальности, обеспечив их единообразие во всем мире. Теперь IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила мессенджера, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на юридически обоснованные запросы. Об этом сообщил основатель платформы Павел Дуров.
По словам Дурова, «поиск в Telegram мощнее, чем в других приложениях для обмена сообщениями», поскольку позволяет находить публичные каналы и ботов. Этой функцией злоупотребляли продавцы нелегальных товаров. Теперь, по словам основателя мессенджера, поиск стал безопаснее, проблемный контент больше недоступен. Новые правила были введены, чтобы «еще больше удержать преступников от злоупотребления Telegram Search».
«Эти меры должны отпугнуть преступников. Telegram Search предназначен для поиска друзей и поиска новостей, а не для продвижения нелегальных товаров. Мы не позволим злоумышленникам поставить под угрозу целостность нашей платформы для почти миллиарда пользователей», – добавил Дуров.
24 августа французская пограничная полиция сообщила, что Дуров прилетел в Париж из Баку на своем частном самолете Embraer Legacy 600. Обвинения предпринимателю предъявили 28 августа. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др. Парижский суд запретил Дурову покидать Францию. Также ему было предписано внести залог в 5 млн евро и дважды в неделю отмечаться в полиции.
5 сентября основатель Telegram впервые с момента задержания сделал заявление. Он удивился, что французские власти не обратились к официальному представителю Telegram в ЕС, и заверил, что компания стремится взаимодействовать с регулирующими органами в разных странах. Дуров пообещал усовершенствовать платформу.