Захарова: Макрон «арестовал» Дурова для управления выборами в Румынии

Дуров был задержан в августе 2024 г. правоохранительными органами Парижа. Претензии были связаны с модерацией Telegram, в связи с чем бизнесмен стал подозреваемым в распространении порнографии, мошенничестве и других преступлениях. В конце августа предпринимателя отпустили под судебный надзор во Франции, ему запретили покидать страну на время следствия. 19 мая он сообщил, что внешняя разведка республики при разговорах с ним не упоминала терроризм и детскую порнографию, для борьбы с которыми якобы организовывала встречи. По его словам, органы интересовались IP-адресами граждан Румынии, Молдавии и Украины.