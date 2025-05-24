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Захарова: Макрон «арестовал» Дурова для управления выборами в Румынии

Ведомости

Французские власти арестовали сооснователя Telegram Павла Дурова для управления выборами в Румынии, а не с целью решить внутренние вопросы с мессенджером, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон при этом понимал, что на выборах в Румынии кандидат от «либеральной диктатуры» не сможет одержать победу «ни при каких легальных раскладах». 

«А вот это уже на «фейки» на спишешь. Прозвучало обвинение в тяжелейшем преступлении с приведением доказательств», – написала она в своем Telegram-канале.

Действующий мэр Бухареста Никушор Дан и основатель партии «Союз спасения Румынии» (USR) победил на президентских выборах в Румынии. Во втором туре он лидировал с 54,33% голосов против 45,67% у лидера ультраправого «Альянса за объединение румын» (AUR) Джордже Симиона. Последний требовал аннулировать результаты второго тура и обвинил Францию во вмешательстве в выборы. До этого, 18 мая, Дуров сообщил, что французское правительство попросило Telegram «заставить замолчать консервативные голоса в Румынии» накануне выборов. Французский МИД отверг эти обвинения. 

Дуров был задержан в августе 2024 г. правоохранительными органами Парижа. Претензии были связаны с модерацией Telegram, в связи с чем бизнесмен стал подозреваемым в распространении порнографии, мошенничестве и других преступлениях. В конце августа предпринимателя отпустили под судебный надзор во Франции, ему запретили покидать страну на время следствия. 19 мая он сообщил, что внешняя разведка республики при разговорах с ним не упоминала терроризм и детскую порнографию, для борьбы с которыми якобы организовывала встречи. По его словам, органы интересовались IP-адресами граждан Румынии, Молдавии и Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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