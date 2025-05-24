Захарова: Макрон «арестовал» Дурова для управления выборами в Румынии
Французские власти арестовали сооснователя Telegram Павла Дурова для управления выборами в Румынии, а не с целью решить внутренние вопросы с мессенджером, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон при этом понимал, что на выборах в Румынии кандидат от «либеральной диктатуры» не сможет одержать победу «ни при каких легальных раскладах».
«А вот это уже на «фейки» на спишешь. Прозвучало обвинение в тяжелейшем преступлении с приведением доказательств», – написала она в своем Telegram-канале.
Действующий мэр Бухареста Никушор Дан и основатель партии «Союз спасения Румынии» (USR) победил на президентских выборах в Румынии. Во втором туре он лидировал с 54,33% голосов против 45,67% у лидера ультраправого «Альянса за объединение румын» (AUR) Джордже Симиона. Последний требовал аннулировать результаты второго тура и обвинил Францию во вмешательстве в выборы. До этого, 18 мая, Дуров сообщил, что французское правительство попросило Telegram «заставить замолчать консервативные голоса в Румынии» накануне выборов. Французский МИД отверг эти обвинения.
Дуров был задержан в августе 2024 г. правоохранительными органами Парижа. Претензии были связаны с модерацией Telegram, в связи с чем бизнесмен стал подозреваемым в распространении порнографии, мошенничестве и других преступлениях. В конце августа предпринимателя отпустили под судебный надзор во Франции, ему запретили покидать страну на время следствия. 19 мая он сообщил, что внешняя разведка республики при разговорах с ним не упоминала терроризм и детскую порнографию, для борьбы с которыми якобы организовывала встречи. По его словам, органы интересовались IP-адресами граждан Румынии, Молдавии и Украины.