Симион обвинил Францию во вмешательстве в выборы президента Румынии

Основатель Telegram Павел Дуров в ответ на это сообщение румынского политика заявил, что готов прибыть в страну для дачи показаний. 18 мая бизнесмен сообщил, что в преддверии президентских выборов в Румынии французское правительство обратилось к мессенджеру с просьбой «заставить замолчать консерваторов».