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Симион обвинил Францию во вмешательстве в выборы президента Румынии

Ведомости

Франция вмешалась в президентские выборы в Румынии, заявил бывший кандидат на пост главы государства Джордже Симион.

«Я официально прошу Конституционный суд отменить выборы президента Румынии. <...> По причине внешнего вмешательства со стороны государственных и негосударственных субъектов», – написал он в X.

По его словам, на этот раз предполагаемое вмешательство подтверждается фактами: «Ни Франция, ни Молдавия, ни кто-либо другой не имеет права вмешиваться в выборы другого государства».

Симион попросил граждан Румынии обратиться в Конституционный суд страны с требованием «отменить этот фарс».

Основатель Telegram Павел Дуров в ответ на это сообщение румынского политика заявил, что готов прибыть в страну для дачи показаний. 18 мая бизнесмен сообщил, что в преддверии президентских выборов в Румынии французское правительство обратилось к мессенджеру с просьбой «заставить замолчать консерваторов».

По итогам второго тура выборов президента Румынии победу одержал мэр Бухареста Никушор Дан, которого поддержали 53,60% избирателей. Лидер ультраправого «Альянса за объединение румын» Симион набрал 45,67%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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