Симион обвинил Францию во вмешательстве в выборы президента Румынии
Франция вмешалась в президентские выборы в Румынии, заявил бывший кандидат на пост главы государства Джордже Симион.
«Я официально прошу Конституционный суд отменить выборы президента Румынии. <...> По причине внешнего вмешательства со стороны государственных и негосударственных субъектов», – написал он в X.
По его словам, на этот раз предполагаемое вмешательство подтверждается фактами: «Ни Франция, ни Молдавия, ни кто-либо другой не имеет права вмешиваться в выборы другого государства».
Симион попросил граждан Румынии обратиться в Конституционный суд страны с требованием «отменить этот фарс».
Основатель Telegram Павел Дуров в ответ на это сообщение румынского политика заявил, что готов прибыть в страну для дачи показаний. 18 мая бизнесмен сообщил, что в преддверии президентских выборов в Румынии французское правительство обратилось к мессенджеру с просьбой «заставить замолчать консерваторов».
По итогам второго тура выборов президента Румынии победу одержал мэр Бухареста Никушор Дан, которого поддержали 53,60% избирателей. Лидер ультраправого «Альянса за объединение румын» Симион набрал 45,67%.