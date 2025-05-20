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Дуров заявил о готовности дать показания о вмешательстве в выборы в Румынии

Ведомости

Основатель Telegram Павел Дуров готов дать показания о вмешательстве Франции в президентские выборы Румынии. Об этом заявил сам бизнесмен.

«Я готов приехать и дать показания, если это поможет румынской демократии», – написал он в X.

Таким образом Дуров ответил на публикацию бывшего кандидата в президенты Румынии Джордже Симиона с требованием отменить выборы из-за предполагаемого внешнего вмешательства.

18 мая в своем Telegram-канале Дуров написал, что в преддверии президентских выборов в Румынии французское правительство обратилось к мессенджеру с просьбой «заставить замолчать консерваторов». Он заявил, что отказался от данного предложения, объяснив это тем, что Telegram не намерен ограничивать свободу румынских пользователей или блокировать их политические каналы. 

Позже Дуров уточнил, что с просьбой к нему обратился глава внешней разведки Франции (DGSE) Николя Лернер.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от президента Франции Эммануэля Макрона разъяснить ситуацию с обращением Лернера к Дурову.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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