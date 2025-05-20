Дуров заявил о готовности дать показания о вмешательстве в выборы в Румынии
Основатель Telegram Павел Дуров готов дать показания о вмешательстве Франции в президентские выборы Румынии. Об этом заявил сам бизнесмен.
Таким образом Дуров ответил на публикацию бывшего кандидата в президенты Румынии Джордже Симиона с требованием отменить выборы из-за предполагаемого внешнего вмешательства.
18 мая в своем Telegram-канале Дуров написал, что в преддверии президентских выборов в Румынии французское правительство обратилось к мессенджеру с просьбой «заставить замолчать консерваторов». Он заявил, что отказался от данного предложения, объяснив это тем, что Telegram не намерен ограничивать свободу румынских пользователей или блокировать их политические каналы.
Позже Дуров уточнил, что с просьбой к нему обратился глава внешней разведки Франции (DGSE) Николя Лернер.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от президента Франции Эммануэля Макрона разъяснить ситуацию с обращением Лернера к Дурову.