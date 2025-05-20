Захарова потребовала от Макрона разъяснений по заявлению Дурова о Румынии

18 мая в своем Telegram-канале Дуров написал, что в преддверии президентских выборов в Румынии французское правительство обратилось к мессенджеру с просьбой «заставить замолчать консерваторов». Он заявил, что отказался от данного предложения, объяснив это тем, что Telegram не намерен ограничивать свободу румынских пользователей или блокировать их политические каналы. Позже Дуров уточнил, что с просьбой к нему обратился Лернер.