Захарова потребовала от Макрона разъяснений по заявлению Дурова о Румынии
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова потребовала от президента Франции Эммануэля Макрона разъяснить ситуацию с обращением главы внешней разведки Франции (DGSE) Николя Лернера к основателю Telegram Павлу Дурову с просьбой повлиять на выборы в Румынии. Об этом она заявила в ходе брифинга.
По мнению дипломата, Париж должен внести ясность в этот вопрос, предоставив либо опровержение, либо подтверждение информации.
18 мая в своем Telegram-канале Дуров написал, что в преддверии президентских выборов в Румынии французское правительство обратилось к мессенджеру с просьбой «заставить замолчать консерваторов». Он заявил, что отказался от данного предложения, объяснив это тем, что Telegram не намерен ограничивать свободу румынских пользователей или блокировать их политические каналы. Позже Дуров уточнил, что с просьбой к нему обратился Лернер.
В то же день в Румынии прошел второй тур президентских выборов. По данным Центральной избирательной комиссии страны, на них победил мэр Бухареста Никушор Дан. Свои голоса за него отдали 53,60% избирателей.