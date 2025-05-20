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Захарова потребовала от Макрона разъяснений по заявлению Дурова о Румынии

Ведомости

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова потребовала от президента Франции Эммануэля Макрона разъяснить ситуацию с обращением главы внешней разведки Франции (DGSE) Николя Лернера к основателю Telegram Павлу Дурову с просьбой повлиять на выборы в Румынии. Об этом она заявила в ходе брифинга.

По мнению дипломата, Париж должен внести ясность в этот вопрос, предоставив либо опровержение, либо подтверждение информации.

18 мая в своем Telegram-канале Дуров написал, что в преддверии президентских выборов в Румынии французское правительство обратилось к мессенджеру с просьбой «заставить замолчать консерваторов». Он заявил, что отказался от данного предложения, объяснив это тем, что Telegram не намерен ограничивать свободу румынских пользователей или блокировать их политические каналы. Позже Дуров уточнил, что с просьбой к нему обратился Лернер.

В то же день в Румынии прошел второй тур президентских выборов. По данным Центральной избирательной комиссии страны, на них победил мэр Бухареста Никушор Дан. Свои голоса за него отдали 53,60% избирателей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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