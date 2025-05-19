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Посол: Румыния продолжит придерживаться антироссийского курса после победы Дана

Ведомости

Румыния продолжит придерживаться антироссийского курса после победы на выборах президента мэра Бухареста Никушора Дана. Об этом заявил посол РФ в Бухаресте Владимир Липаев в эфире телеканала «Россия 24».

Дипломат заметил, что у власти в республике осталась фактически та же самая правящая группа. По его словам, Румыния, скорее всего, продолжит антироссийский курс и поддержку Украины. Липаев добавил, что иностранное вмешательство в президентские выборы в стране было, но не со стороны России. В первую очередь, его оказала Франция, считает он.

«Это неоспоримо, потому что буквально за два дня до выборов [президент Франции Эммануэль] Макрон активно общался с Никушором Даном и выразил ему полную поддержку и солидарность», – указал российский посол.

Он напомнил, что несколько других европейских лидеров также открыто выразили свою поддержку мэру Бухареста. США тоже не остались в стороне.

18 мая в Румынии прошел второй тур президентских выборов. По данным Центральной избирательной комиссии страны, на них победил Дан. Свои голоса за него отдали 53,60% избирателей.

В тот же день основатель Telegram Павел Дуров заявил, что правительство одной из стран Западной Европы обратилось к нему с просьбой, связанной с выборами в Румынии. Он предложил угадать, кто именно пытался повлиять на ситуацию. К публикацию основатель мессенджера добавил эмодзи багета, символизирующего Францию. Французский МИД отверг эти обвинения.

Позже Дуров уточнил, что с просьбой к нему обратился директор французской внешней разведки DGSE Николя Лернер. Он предложил ограничить активность «консервативных голосов» в соцсети накануне выборов в Румынии. Основатель Telegram отказался.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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