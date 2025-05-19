Посол: Румыния продолжит придерживаться антироссийского курса после победы Дана

Дипломат заметил, что у власти в республике осталась фактически та же самая правящая группа. По его словам, Румыния, скорее всего, продолжит антироссийский курс и поддержку Украины. Липаев добавил, что иностранное вмешательство в президентские выборы в стране было, но не со стороны России. В первую очередь, его оказала Франция, считает он.