Посол: Румыния продолжит придерживаться антироссийского курса после победы Дана
Румыния продолжит придерживаться антироссийского курса после победы на выборах президента мэра Бухареста Никушора Дана. Об этом заявил посол РФ в Бухаресте Владимир Липаев в эфире телеканала «Россия 24».
Дипломат заметил, что у власти в республике осталась фактически та же самая правящая группа. По его словам, Румыния, скорее всего, продолжит антироссийский курс и поддержку Украины. Липаев добавил, что иностранное вмешательство в президентские выборы в стране было, но не со стороны России. В первую очередь, его оказала Франция, считает он.
«Это неоспоримо, потому что буквально за два дня до выборов [президент Франции Эммануэль] Макрон активно общался с Никушором Даном и выразил ему полную поддержку и солидарность», – указал российский посол.
Он напомнил, что несколько других европейских лидеров также открыто выразили свою поддержку мэру Бухареста. США тоже не остались в стороне.
18 мая в Румынии прошел второй тур президентских выборов. По данным Центральной избирательной комиссии страны, на них победил Дан. Свои голоса за него отдали 53,60% избирателей.
В тот же день основатель Telegram Павел Дуров заявил, что правительство одной из стран Западной Европы обратилось к нему с просьбой, связанной с выборами в Румынии. Он предложил угадать, кто именно пытался повлиять на ситуацию. К публикацию основатель мессенджера добавил эмодзи багета, символизирующего Францию. Французский МИД отверг эти обвинения.
Позже Дуров уточнил, что с просьбой к нему обратился директор французской внешней разведки DGSE Николя Лернер. Он предложил ограничить активность «консервативных голосов» в соцсети накануне выборов в Румынии. Основатель Telegram отказался.