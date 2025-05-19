Песков: в Румынии победитель выборов выиграл в отсутствие кандидата-фаворита
Победитель выборов в Румынии выиграл в отсутствие кандидата-фаворита. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, выборы в Румынии выглядели странно, особенно с учетом того, что был снят кандидат, который, согласно прогнозам, имел высокие шансы на победу.
«Собственно, это данность, с которой мы имеем дело, а само заявление Дурова, что Франция вмешивалась в выборы, – ну, то, что европейские страны, Франция, Великобритания, Германия, вмешиваются во внутренние дела других стран, это не новость», – пояснил Песков.
18 мая основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что правительство одной из стран Западной Европы обратилось к нему с просьбой, связанной с выборами в Румынии. Он предложил угадать, какая именно страна пыталась повлиять на ситуацию, добавив эмодзи багета, символизирующего Францию. Но французский МИД отверг эти обвинения.
Позже Дуров уточнил, что с подобной просьбой к нему обратился директор французской внешней разведки DGSE Николя Лернер. Тот предложил ограничить активность «консервативных голосов» в соцсети накануне выборов в Румынии. Однако основатель Telegram категорически отказался выполнять это требование.
В тот же день в Румынии прошел второй тур президентских выборов. По данным Центральной избирательной комиссии страны, победу одержал мэр Бухареста Никушор Дан, которого поддержали 53,60% избирателей.