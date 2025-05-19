Песков: в Румынии победитель выборов выиграл в отсутствие кандидата-фаворита

«Собственно, это данность, с которой мы имеем дело, а само заявление Дурова, что Франция вмешивалась в выборы, – ну, то, что европейские страны, Франция, Великобритания, Германия, вмешиваются во внутренние дела других стран, это не новость», – пояснил Песков.