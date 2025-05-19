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Песков: в Румынии победитель выборов выиграл в отсутствие кандидата-фаворита

Ведомости

Победитель выборов в Румынии выиграл в отсутствие кандидата-фаворита. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, выборы в Румынии выглядели странно, особенно с учетом того, что был снят кандидат, который, согласно прогнозам, имел высокие шансы на победу.

«Собственно, это данность, с которой мы имеем дело, а само заявление Дурова, что Франция вмешивалась в выборы, – ну, то, что европейские страны, Франция, Великобритания, Германия, вмешиваются во внутренние дела других стран, это не новость», – пояснил Песков.

18 мая основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что правительство одной из стран Западной Европы обратилось к нему с просьбой, связанной с выборами в Румынии. Он предложил угадать, какая именно страна пыталась повлиять на ситуацию, добавив эмодзи багета, символизирующего Францию. Но французский МИД отверг эти обвинения.

Позже Дуров уточнил, что с подобной просьбой к нему обратился директор французской внешней разведки DGSE Николя Лернер. Тот предложил ограничить активность «консервативных голосов» в соцсети накануне выборов в Румынии. Однако основатель Telegram категорически отказался выполнять это требование.

В тот же день в Румынии прошел второй тур президентских выборов. По данным Центральной избирательной комиссии страны, победу одержал мэр Бухареста Никушор Дан, которого поддержали 53,60% избирателей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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