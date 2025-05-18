Мэр Бухареста Никушор Дан побеждает на президентских выборах в РумынииОн набрал 54,33% голосов по итогам подсчета 97,59% бюллетеней
Действующий мэр Бухареста Никушор Дан побеждает на президентских выборах в Румынии, набрав большинство голосов по итогам подсчета около 100% бюллетеней, свидетельствуют данные ЦИК страны.
По состоянию на 23:30 по мск мэр Бухареста и основатель партии «Союз спасения Румынии» (USR) лидирует с 54,33% голосов против 45,67% у главы партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симиона. Это показывают данные ЦИК страны после подсчета 97,59% голосов. Согласно открытым данным, явка составила 65%.
При этом в первом туре Симион набрал 40,96% голосов против 20,99% у Дана.
Дан строил свою кампанию на борьбе с коррупцией, предлагая ужесточение наказания за злоупотребления и реформу судебной системы. Его программа включает полную цифровизацию госуслуг для сокращения бюрократии, снижение налогов для малого бизнеса и привлечение иностранных инвестиций. Во внешней политике он выступает за углубление интеграции с ЕС и поддержку Украины.
Несмотря на то, что изначально многие экзит-поллы показывали разные результаты, Симион на своей странице в соцсети X (экс-Twitter) объявил себя президентом Румынии. Многие пользователи заметили, что вместо эмодзи румынского флага политик опубликовал эмодзи флага Республики Чад.
После результатов первого тура в итоги второго верится слабо, сказал доцент Института международных отношений и политических наук РГГУ Вадим Трухачев. «Не верю. Значит, голосовали "мертвые души". Сами румыны прямо говорят о вмешательстве Франции и лично [Эммануэля] Макрона», – сказал эксперт.
За несколько часов до обнародования первых результатов основатель Telegram Павел Дуров сообщил в своем канале, что правительство одной из стран Западной Европы обратилось к его мессенджеру с просьбой, связанной с выборами в Румынии. Но в скобках он добавил эмодзи багета, который считается символом Франции. По его словам, правительство страны попросило Telegram «заставить замолчать консервативные голоса в Румынии». Предприниматель отметил, что «категорически отказался». Позже Дуров добавил, что речь шла о французской разведке.
При этом через некоторое время на официальной странице французского МИДа в соцсети Х появилось опровержение. На скриншоте публикации Дурова было написано слово «фейк».
Но это были не единственные обвинения во вмешательстве в избирательный процесс. По словам пресс-секретаря МИД Румынии Андрея Цэрня, Россия «вновь» вмешалась в выборы в стране. Об этом он сообщил на своей странице в Х. «Во-первых, я бы попросила это выборами не называть. Во-вторых, в такое невозможно вмешаться, только вляпаться. Так что пусть никого своим электоральным не замазывают. Отмывайтесь сами!», – написала в ответ на это пресс-секретарь МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
В ноябре 2024 г. в стране уже состоялись президентские выборы. Тогда по результатам первого тура вперед с 23% голосов вырвался независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Но позже Конституционный суд страны аннулировал его результаты якобы из-за иностранного вмешательства в избирательный процесс через TikTok.
Cначала противники Джорджеску обвиняли в этом Россию (в Кремле подобные подозрения отвергали). Но уже 21 декабря портал Snoop со ссылкой на источники сообщил, что румынская налоговая служба установила, что кампания в TikTok Джорджеску была оплачена не россиянами, а проевропейской Национально-либеральной партией Румынии. При этом суд отказал Джорджеску в праве повторно идти на выборы.
В феврале 2025 г. прокуратура Румынии возбудила против него уголовное дело, обвинив политика в даче ложных показаний, подстрекательстве к подрыву конституционного строя, а также в «создании фашистской организации».