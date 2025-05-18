Мэр Бухареста Никушор Дан побеждает на президентских выборах в Румынии

Но это были не единственные обвинения во вмешательстве в избирательный процесс. По словам пресс-секретаря МИД Румынии Андрея Цэрня, Россия «вновь» вмешалась в выборы в стране. Об этом он сообщил на своей странице в Х. «Во-первых, я бы попросила это выборами не называть. Во-вторых, в такое невозможно вмешаться, только вляпаться. Так что пусть никого своим электоральным не замазывают. Отмывайтесь сами!», – написала в ответ на это пресс-секретарь МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.