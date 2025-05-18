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Франция отвергла обвинения в попытке блокировать румынские каналы в Telegram

Ранее основатель мессенджера Павел Дуров заявил о поступлении подобной просьбы
София Векслер
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Франция отвергает обвинения основателя Telegram Павла Дурова в том, что правительство страны обратилось к его мессенджеру с просьбой, связанной с выборами в Румынии. Об этом сообщило французское министерство иностранных дел в соцсети X.

Внешнеполитическое ведомство опубликовало скриншот поста Дурова с добавлением слова «фейк». Там указали, что в Telegram и X распространяются необоснованные обвинения в том, что Франция якобы вмешивается в президентские выборы в Румынии.

«Первый тур президентских выборов в Румынии в декабре прошлого года был суверенно отменен компетентными румынскими властями после вполне реального цифрового и финансового вмешательства со стороны субъектов, связанных с Россией», – сказано в сообщении.

Обвинения в адрес Франции внешнеполитическое ведомство посчитало не более чем отвлекающим маневром перед лицом реальных угроз. В МИДе напомнили, что Франция была на стороне Румынии во время ее вступления в Евросоюз, проведения реформ в стране, присоединения к Шенгенскому соглашению и в других ситуациях.

18 мая Дуров рассказал, что правительство одной из стран Западной Европы попросило Telegram «заставить замолчать консервативные голоса в Румынии», но тот отказал. Он добавил, что мессенджер не будет ограничивать свободу румынских пользователей или блокировать их политические каналы. Основатель Telegram также предложил подписчикам угадать, власти какой страны обратились к ему с просьбой. При этом в скобках Дуров добавил эмоджи багета, который считается символом Франции.

В этот же день в Румынии проходит второй тур президентских выборов. В начале мая кандидат в президенты страны, лидер крайне правого «Альянса за объединение румын» Джордже Николае Симион победил в первом туре с результатом 40,96% голосов. На втором месте был мэр Бухареста Никушор Дан, набравший 20,99%. Третье место занял представитель правящей коалиции социал-демократов и либералов Крин Антонеску с 20,07% голосов.

Президентские выборы в Румынии также проходили в ноябре 2024 г. По итогам первого тура независимый кандидат Кэлин Джорджеску побеждал с 23% голосов. Позднее Конституционный суд страны аннулировал результаты из-за иностранного вмешательства в избирательный процесс, при этом доказательства по делу до сих пор представлены не были. В феврале 2025 г. в отношении Джорджеску было возбуждено уголовное дело. Его обвинили в даче ложных показаний и подстрекательстве к подрыву конституционного строя. В итоге кандидату запретили принимать участие в повторных выборах.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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