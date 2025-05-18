В Румынии полиция вывела Симиона и Джорджеску с избирательного участка
Полиция вывела кандидата в президенты Румынии, лидера крайне правого «Альянса за объединение румын» Джордже Симиона и бывшего кандидата на пост главы государства Кэлина Джорджеску с избирательного участка в пригороде Бухареста Могошоая. Об этом сообщает Adevarul.
По данным издания, политики после голосования предприняли попытку выступить с заявлениями для прессы, но полицейские потребовали от них покинуть помещение. Симион и Джорджеску прибыли на избирательные участки в сопровождении десятков сторонников.
18 мая в Румынии проходит второй тур президентских выборов. В начале мая Симион победил в первом туре выборов президента в стране. Он набрал 40,96% голосов. На втором месте был мэр Бухареста Никушор Дан с 20,99%, на третьем – представитель правящей коалиции социал-демократов и либералов Крин Антонеску, получивший 20,07% голосов.
Politico писало, что власти Евросоюза опасаются возможного избрания на пост румынского президента Симиона. Брюссель и европейские чиновники обеспокоены тем, что 38-летний «смутьян» присоединится к нынешнему «дуэту разрушителей» – премьер-министру Венгрии Виктору Орбану и премьер-министру Словакии Роберту Фицо. Это может помешать помощи Украине «как раз в тот момент, когда ЕС хочет усилить давление на Россию», говорится в материале.