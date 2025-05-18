В Румынии полиция вывела Симиона и Джорджеску с избирательного участка

Politico писало, что власти Евросоюза опасаются возможного избрания на пост румынского президента Симиона. Брюссель и европейские чиновники обеспокоены тем, что 38-летний «смутьян» присоединится к нынешнему «дуэту разрушителей» – премьер-министру Венгрии Виктору Орбану и премьер-министру Словакии Роберту Фицо. Это может помешать помощи Украине «как раз в тот момент, когда ЕС хочет усилить давление на Россию», говорится в материале.