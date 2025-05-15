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Politico: в ЕС опасаются избрания Симиона президентом Румынии

Ведомости

Власти ЕС обеспокоены возможным избранием на пост румынского президента крайне правого политика Джордже Николае Симиона, пишет Politico.

«Если Бухарест действительно переметнется в лагерь саботажников, это будет горьким ударом, поскольку Румыния имеет большой геостратегический вес», – говорится в материале.

Politico пишет, что Брюссель и европейские чиновники особенно обеспокоены тем, что 38-летний «смутьян» присоединится к нынешнему «дуэту разрушителей» – премьер-министру Венгрии Виктору Орбану и его словацкому коллеге Роберту Фицо. Это может помешать помощи Украине «как раз в тот момент, когда ЕС хочет усилить давление на Россию», следует из материала.

Симион, в свою очередь, настаивает, что будет налаживать союз с проукраинским правым премьер-министром Италии Джорджией Мелони, а также с администрацией президента США Дональда Трампа: «Как способ сохранить приверженность размещению американских войск в Румынии».

В начале мая Симион одержал победу в первом туре президентских выборов в Румынии. Тогда он набрал 40,96% голосов. На втором месте – мэр Бухареста Никушор Дан с 20,99%, на третьем – представитель правящей коалиции социал-демократов и либералов Крин Антонеску, получивший 20,07% голосов. Второй тур состоится 18 мая, для победы в нем нужно набрать простое большинство голосов.

Симион является лидером крайне правого «Альянса за объединение румын». Как говорил «Ведомостям» руководитель «Минченко консалтинга» политолог Евгений Минченко, Румыния пока единственная страна, где как-то сработало внешнее вмешательство со стороны команды Трампа.

Вместе с тем назвать Симиона пророссийским нельзя, отмечали эксперты. Он поддерживает санкции в качестве наказания и считает, что ЕС должен конфисковать замороженные российские активы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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