Politico: в ЕС опасаются избрания Симиона президентом Румынии
Власти ЕС обеспокоены возможным избранием на пост румынского президента крайне правого политика Джордже Николае Симиона, пишет Politico.
«Если Бухарест действительно переметнется в лагерь саботажников, это будет горьким ударом, поскольку Румыния имеет большой геостратегический вес», – говорится в материале.
Politico пишет, что Брюссель и европейские чиновники особенно обеспокоены тем, что 38-летний «смутьян» присоединится к нынешнему «дуэту разрушителей» – премьер-министру Венгрии Виктору Орбану и его словацкому коллеге Роберту Фицо. Это может помешать помощи Украине «как раз в тот момент, когда ЕС хочет усилить давление на Россию», следует из материала.
Симион, в свою очередь, настаивает, что будет налаживать союз с проукраинским правым премьер-министром Италии Джорджией Мелони, а также с администрацией президента США Дональда Трампа: «Как способ сохранить приверженность размещению американских войск в Румынии».
В начале мая Симион одержал победу в первом туре президентских выборов в Румынии. Тогда он набрал 40,96% голосов. На втором месте – мэр Бухареста Никушор Дан с 20,99%, на третьем – представитель правящей коалиции социал-демократов и либералов Крин Антонеску, получивший 20,07% голосов. Второй тур состоится 18 мая, для победы в нем нужно набрать простое большинство голосов.
Симион является лидером крайне правого «Альянса за объединение румын». Как говорил «Ведомостям» руководитель «Минченко консалтинга» политолог Евгений Минченко, Румыния пока единственная страна, где как-то сработало внешнее вмешательство со стороны команды Трампа.
Вместе с тем назвать Симиона пророссийским нельзя, отмечали эксперты. Он поддерживает санкции в качестве наказания и считает, что ЕС должен конфисковать замороженные российские активы.