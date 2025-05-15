Politico: в ЕС опасаются избрания Симиона президентом Румынии

Politico пишет, что Брюссель и европейские чиновники особенно обеспокоены тем, что 38-летний «смутьян» присоединится к нынешнему «дуэту разрушителей» – премьер-министру Венгрии Виктору Орбану и его словацкому коллеге Роберту Фицо. Это может помешать помощи Украине «как раз в тот момент, когда ЕС хочет усилить давление на Россию», следует из материала.