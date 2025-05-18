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Первые данные экзитполов отдали лидерство мэру Бухареста на выборах в Румынии

Ведомости

Согласно предварительным данным экзитполов, действующий мэр Бухареста Никушор Дан выходит в лидеры во втором туре президентских выборов в Румынии. Независимый кандидат, известный своей антикоррупционной программой, набирает наибольшую поддержку избирателей в этом судьбоносном для страны голосовании, сообщает европейская редакция Politico.

Так, экзитпол Curs показал, что Дан набрал 54,1% голосов, а его главный соперник, лидер крайне правого «Альянса за объединение румын» Джордже Николае Симион – 45,9%.

Впрочем, согласно данным экзитпола Sociopol, Дан и Симион имеют равные шансы на победу в выборах – по 50%, такие цифры приводит Romania TV.

Явка избирателей оказалась достаточно высокой, что подчеркивает значимость этих выборов для будущего Румынии, отмечает издание.

Эти выборы могут определить дальнейший курс страны в Евросоюзе, особенно в геополитических вопросах. Победа Дана, вероятно, укрепит проевропейскую ориентацию Румынии.

Официальные результаты ожидаются в ближайшие часы. Международные наблюдатели отмечают, что голосование прошло без серьезных нарушений.

18 мая в Румынии проходит второй тур выборов президента. В начале мая кандидат в президенты, лидер крайне правого «Альянса за объединение румын» Джордже Николае Симион одержал победу в первом туре с 40,96% голосов. На втором месте оказался мэр Бухареста Никушор Дан, который набрал 20,99%, третье место занял представитель правящей коалиции социал-демократов и либералов Крин Антонеску с результатом 20,07% голосов.

Президентские выборы в Румынии также проходили в ноябре 2024 г. По итогам первого тура независимый кандидат Кэлин Джорджеску побеждал с 23% голосов. Позднее Конституционный суд страны аннулировал результаты из-за иностранного вмешательства в избирательный процесс, при этом доказательства по делу до сих пор представлены не были. В феврале 2025 г. в отношении Джорджеску было возбуждено уголовное дело. Его обвинили в даче ложных показаний и подстрекательстве к подрыву конституционного строя. В итоге кандидату запретили принимать участие в повторных выборах.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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