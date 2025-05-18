Первые данные экзитполов отдали лидерство мэру Бухареста на выборах в Румынии
Согласно предварительным данным экзитполов, действующий мэр Бухареста Никушор Дан выходит в лидеры во втором туре президентских выборов в Румынии. Независимый кандидат, известный своей антикоррупционной программой, набирает наибольшую поддержку избирателей в этом судьбоносном для страны голосовании, сообщает европейская редакция Politico.
Так, экзитпол Curs показал, что Дан набрал 54,1% голосов, а его главный соперник, лидер крайне правого «Альянса за объединение румын» Джордже Николае Симион – 45,9%.
Впрочем, согласно данным экзитпола Sociopol, Дан и Симион имеют равные шансы на победу в выборах – по 50%, такие цифры приводит Romania TV.
Явка избирателей оказалась достаточно высокой, что подчеркивает значимость этих выборов для будущего Румынии, отмечает издание.
Эти выборы могут определить дальнейший курс страны в Евросоюзе, особенно в геополитических вопросах. Победа Дана, вероятно, укрепит проевропейскую ориентацию Румынии.
Официальные результаты ожидаются в ближайшие часы. Международные наблюдатели отмечают, что голосование прошло без серьезных нарушений.
18 мая в Румынии проходит второй тур выборов президента. В начале мая кандидат в президенты, лидер крайне правого «Альянса за объединение румын» Джордже Николае Симион одержал победу в первом туре с 40,96% голосов. На втором месте оказался мэр Бухареста Никушор Дан, который набрал 20,99%, третье место занял представитель правящей коалиции социал-демократов и либералов Крин Антонеску с результатом 20,07% голосов.
Президентские выборы в Румынии также проходили в ноябре 2024 г. По итогам первого тура независимый кандидат Кэлин Джорджеску побеждал с 23% голосов. Позднее Конституционный суд страны аннулировал результаты из-за иностранного вмешательства в избирательный процесс, при этом доказательства по делу до сих пор представлены не были. В феврале 2025 г. в отношении Джорджеску было возбуждено уголовное дело. Его обвинили в даче ложных показаний и подстрекательстве к подрыву конституционного строя. В итоге кандидату запретили принимать участие в повторных выборах.