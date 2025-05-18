Первые данные экзитполов отдали лидерство мэру Бухареста на выборах в Румынии

Президентские выборы в Румынии также проходили в ноябре 2024 г. По итогам первого тура независимый кандидат Кэлин Джорджеску побеждал с 23% голосов. Позднее Конституционный суд страны аннулировал результаты из-за иностранного вмешательства в избирательный процесс, при этом доказательства по делу до сих пор представлены не были. В феврале 2025 г. в отношении Джорджеску было возбуждено уголовное дело. Его обвинили в даче ложных показаний и подстрекательстве к подрыву конституционного строя. В итоге кандидату запретили принимать участие в повторных выборах.