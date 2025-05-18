Захарова назвала невозможным вмешательство в выборы в Румынии
Вмешаться в президентские выборы в Румынии невозможно, в них можно лишь «вляпаться». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Так дипломат прокомментировала заявления МИД Румынии о выявлении признаков «российского вмешательства» во втором туре выборов президента. Захарова попросила не называть происходящее выборами.
«Так что пусть никого своим электоральным не замазывают. Отмывайтесь сами», – подчеркнула она.
18 мая в Румынии проходит второй тур выборов президента. В начале мая кандидат в президенты, лидер крайне правого «Альянса за объединение румын» Джордже Николае Симион одержал победу в первом туре с 40,96% голосов. На втором месте оказался мэр Бухареста Никушор Дан, который набрал 20,99%, третье место занял представитель правящей коалиции социал-демократов и либералов Крин Антонеску с результатом 20,07% голосов.
В день выборов полиция вывела Симиона и бывшего кандидата на пост президента Румынии Кэлина Джорджеску с избирательного участка в пригороде Бухареста. Политики после голосования попытались выступить с заявлениями для прессы, но от них потребовали покинуть помещение.