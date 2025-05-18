Захарова назвала невозможным вмешательство в выборы в Румынии

В день выборов полиция вывела Симиона и бывшего кандидата на пост президента Румынии Кэлина Джорджеску с избирательного участка в пригороде Бухареста. Политики после голосования попытались выступить с заявлениями для прессы, но от них потребовали покинуть помещение.