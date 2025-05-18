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Захарова назвала невозможным вмешательство в выборы в Румынии

Ведомости

Вмешаться в президентские выборы в Румынии невозможно, в них можно лишь «вляпаться». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Так дипломат прокомментировала заявления МИД Румынии о выявлении признаков «российского вмешательства» во втором туре выборов президента. Захарова попросила не называть происходящее выборами.

«Так что пусть никого своим электоральным не замазывают. Отмывайтесь сами», – подчеркнула она.

18 мая в Румынии проходит второй тур выборов президента. В начале мая кандидат в президенты, лидер крайне правого «Альянса за объединение румын» Джордже Николае Симион одержал победу в первом туре с 40,96% голосов. На втором месте оказался мэр Бухареста Никушор Дан, который набрал 20,99%, третье место занял представитель правящей коалиции социал-демократов и либералов Крин Антонеску с результатом 20,07% голосов.

В день выборов полиция вывела Симиона и бывшего кандидата на пост президента Румынии Кэлина Джорджеску с избирательного участка в пригороде Бухареста. Политики после голосования попытались выступить с заявлениями для прессы, но от них потребовали покинуть помещение.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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