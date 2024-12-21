СМИ: кампания Джорджеску оплачивалась не связанной с РФ политической партией

Установлено, что партия наняла Kensington Communication, занимающуюся политическим маркетингом. Компания заплатила 130 влиятельным лицам для продвижения в TikTok некоторых нарративов в рамках президентской кампании. Кампания собрала 2,4 млн просмотров, в ней блогеры описывали кандидата в президенты по однотипному прописанному сценарию, но при этом не называли его имя.