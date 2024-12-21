СМИ: кампания Джорджеску оплачивалась не связанной с РФ политической партией
Президентская кампания независимого правопопулиста Кэлина Джорджеску в TikTok оплачивалась не Россией, а проевропейской Национально-либеральной партией Румынии. Об этом пишет портал Snoop.ro со ссылкой на источники, знакомые с результатом анализа Национального агентства налоговой администрации (ANAF) Румынии.
Установлено, что партия наняла Kensington Communication, занимающуюся политическим маркетингом. Компания заплатила 130 влиятельным лицам для продвижения в TikTok некоторых нарративов в рамках президентской кампании. Кампания собрала 2,4 млн просмотров, в ней блогеры описывали кандидата в президенты по однотипному прописанному сценарию, но при этом не называли его имя.
В Kensington Communication порталу сообщили, что выполняли работу для Национально-либеральной партии Румынии, но это была серия информационных материалов, которая «подверглась изменениям на платформе Fame Up». В ближайшее время результаты расследования будут переданы в ЦИК Румынии.
24 ноябряв в Румынии прошел первый тур президентских выборов. В нем лидировал Джорджеску с 22,95% голосов. Его оппонент, председатель либерального Союза спасения Румынии Елена-Валерика Ласкони, получила 19,17% голосов, а премьер-министр страны от СДП Марчел Чолаку – 19,15%.
2 декабря Конституционный суд Румынии утвердил результаты первого тура, а 6 декабря отменил их. В решении суда отмечалось, что избирательный процесс начнется заново, и правительству нужно назначить новую дату выборов, сообщал Euronews. Джорджеску посчитал решение Конституционного суда госпереворотом. Основанием для отмены результатов выборов стали обвинения в том, что кампанию победителя в социальных сетях якобы финансировала Россия.