Конституционный суд Румынии аннулировал итоги первого тура выборов президента

На президентских выборах в Румынии в первом туре, прошедшем 24 ноября, первое место занял Джорджеску. По данным избиркома, он получает 22,95% голосов. Его оппонент – председатель либерального Союза спасения Румынии Елена-Валерика Ласкони – получает 19,17% голосов, а действующий премьер-министр страны от Социал-демократической партии Ион-Марчел Чолаку – 19,15%.