Конституционный суд Румынии аннулировал итоги первого тура выборов президента
Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура президентских выборов. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на решение суда.
«Избирательный процесс будет начат заново, правительство должно установить новую дату выборов президента», – говорится в нем.
2 декабря Конституционный суд Румынии утвердил результаты первого тура выборов президента, одобрив кандидатуру независимого правопопулиста Калина Джорджеску. Суд в Бухаресте отклонил иск, поданный председателем Национальной консервативной партии Кристианом Терхешем, по которому суд был обязан пересчитать голоса избирателей. Все девять судей приняли единогласное решение, отказавшись от повторного пересчета.
На президентских выборах в Румынии в первом туре, прошедшем 24 ноября, первое место занял Джорджеску. По данным избиркома, он получает 22,95% голосов. Его оппонент – председатель либерального Союза спасения Румынии Елена-Валерика Ласкони – получает 19,17% голосов, а действующий премьер-министр страны от Социал-демократической партии Ион-Марчел Чолаку – 19,15%.