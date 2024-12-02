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Конституционный суд Румынии утвердил результаты первого тура выборов президента

Ведомости

Конституционный суд Румынии утвердил результаты первого тура президентских выборов, одобрив кандидатуру независимого правопопулиста Калина Джорджеску, пишет Bloomberg.

Суд в Бухаресте отклонил иск, поданный председателем Национальной консервативной партии Кристианом Терхешем, по которому суд был обязан пересчитать голоса избирателей. Все девять судей приняли единогласное решение, отказавшись от повторного пересчета.

«В результатах подсчета голосов, проведенного избирательной комиссией Румынии, не выявили никаких нарушений», – заявил председатель Конституционного суда Мариан Энаке.

Как пишет Bloomberg, пересчет голосов вызвал бы возмущение румынской общественности и укрепил бы репутацию победителя первого тура Джорджеску.

На президентских выборах в Румынии в первом туре, прошедшем 24 ноября, первое место занял Джорджеску. По данным избиркома, он получает 22,95% голосов. Его ближайший оппонент – председатель либерального Союза спасения Румынии Елена-Валерика Ласкони – получает 19,17% голосов, а действующий премьер-министр страны от Социал-демократической партии Ион-Марчел Чолаку – 19,15%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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