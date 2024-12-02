Конституционный суд Румынии утвердил результаты первого тура выборов президента
Конституционный суд Румынии утвердил результаты первого тура президентских выборов, одобрив кандидатуру независимого правопопулиста Калина Джорджеску, пишет Bloomberg.
Суд в Бухаресте отклонил иск, поданный председателем Национальной консервативной партии Кристианом Терхешем, по которому суд был обязан пересчитать голоса избирателей. Все девять судей приняли единогласное решение, отказавшись от повторного пересчета.
«В результатах подсчета голосов, проведенного избирательной комиссией Румынии, не выявили никаких нарушений», – заявил председатель Конституционного суда Мариан Энаке.
Как пишет Bloomberg, пересчет голосов вызвал бы возмущение румынской общественности и укрепил бы репутацию победителя первого тура Джорджеску.
На президентских выборах в Румынии в первом туре, прошедшем 24 ноября, первое место занял Джорджеску. По данным избиркома, он получает 22,95% голосов. Его ближайший оппонент – председатель либерального Союза спасения Румынии Елена-Валерика Ласкони – получает 19,17% голосов, а действующий премьер-министр страны от Социал-демократической партии Ион-Марчел Чолаку – 19,15%.