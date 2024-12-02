Путин пошутил о прошедших в Румынии выборах

Терхеш утверждает, что в ходе предвыборной кампании велась «предвыборная пропаганда» в пользу Ласкони. В частности, некоторые политики призывали румын, проживающих в Америке, голосовать за нее. Также он заявляет о существовании группы ботов, которые постоянно призывали людей прийти на избирательные участки и отдать свой голос за определенного кандидата как до выборов, так и в день голосования.