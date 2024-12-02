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Путин пошутил о прошедших в Румынии выборах

Ведомости

Президент России Владимир Путин пошутил про выборы в Румынии на Международном конгрессе молодых ученых, прошедшем в Ново-Огарево.

«В Румынии проходит (второй тур выборов. – "Ведомости") <...> Один кандидат не понравился власти, решили пересчитать голоса», – пошутил Путин (цитата по «РИА Новости»).

На президентских выборах в Румынии в первом туре, вопреки прогнозам, первое место занял независимый правопопулист Калин Джорджеску. По данным избиркома, он получает 22,95% голосов. Его ближайший оппонент – председатель либерального Союза спасения Румынии Елена-Валерика Ласкони – получает 19,17% голосов, а действующий премьер-министр страны от социал-демократической партии Ион-Марчел Чолаку – 19,15%.

Как писали «РИА Новости», 28 ноября Конституционный суд Румынии приступил к рассмотрению иска об отмене первого тура президентских выборов, поданного председателем Национальной консервативной партии Кристианом Терхешем, который занял девятое место на выборах.

Терхеш утверждает, что в ходе предвыборной кампании велась «предвыборная пропаганда» в пользу Ласкони. В частности, некоторые политики призывали румын, проживающих в Америке, голосовать за нее. Также он заявляет о существовании группы ботов, которые постоянно призывали людей прийти на избирательные участки и отдать свой голос за определенного кандидата как до выборов, так и в день голосования.

Конституционный суд сначала отложил рассмотрение иска до 29 ноября, потребовав пересчитать все голоса избирателей, а затем отложил вынесение решения до 2 декабря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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