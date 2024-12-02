Путин пошутил о прошедших в Румынии выборах
Президент России Владимир Путин пошутил про выборы в Румынии на Международном конгрессе молодых ученых, прошедшем в Ново-Огарево.
«В Румынии проходит (второй тур выборов. – "Ведомости") <...> Один кандидат не понравился власти, решили пересчитать голоса», – пошутил Путин (цитата по «РИА Новости»).
На президентских выборах в Румынии в первом туре, вопреки прогнозам, первое место занял независимый правопопулист Калин Джорджеску. По данным избиркома, он получает 22,95% голосов. Его ближайший оппонент – председатель либерального Союза спасения Румынии Елена-Валерика Ласкони – получает 19,17% голосов, а действующий премьер-министр страны от социал-демократической партии Ион-Марчел Чолаку – 19,15%.
Как писали «РИА Новости», 28 ноября Конституционный суд Румынии приступил к рассмотрению иска об отмене первого тура президентских выборов, поданного председателем Национальной консервативной партии Кристианом Терхешем, который занял девятое место на выборах.
Терхеш утверждает, что в ходе предвыборной кампании велась «предвыборная пропаганда» в пользу Ласкони. В частности, некоторые политики призывали румын, проживающих в Америке, голосовать за нее. Также он заявляет о существовании группы ботов, которые постоянно призывали людей прийти на избирательные участки и отдать свой голос за определенного кандидата как до выборов, так и в день голосования.
Конституционный суд сначала отложил рассмотрение иска до 29 ноября, потребовав пересчитать все голоса избирателей, а затем отложил вынесение решения до 2 декабря.