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Неожиданный кандидат победил в первом туре выборов президента Румынии

Калин Джеорджеску критикует НАТО и выступает против помощи Украине
Глеб Мишутин
Калин Джеорджеску набрал почти 23% голосов в первом туре на выборах президента Румынии / INQUAM PHOTOS / AFP

На президентских выборах в Румынии в первом туре, вопреки прогнозам, 1-е место занял независимый правопопулист Калин Джеорджеску. По данным избиркома, он получает 22,95% голосов. Его ближайший оппонент – председатель либерального Союза спасения Румынии Елена-Валерика Ласкони – получает 19,17% голосов, а действующий премьер-министр страны от социал-демократической партии Ион-Марчел Чолаку – 19,15%. Как сообщает агентство NPR, впервые за 35 лет с момента падения режима Николае Чаушеску румынские социал-демократы не выходят во второй тур выборов. Такие результаты стали полной неожиданностью для румынского истеблишмента. Предполагалось, что на выборах победит Чолаку, а Джеорджеску пророчили всего 5% голосов. Второй тур пройдет 8 декабря. А 1 декабря в стране пройдут парламентские выборы, по итогам которых будут определены состав правительства и фигура премьер-министра.

Свою предвыборную кампанию Джеорджеску активно вел в TikTok, призывая преодолеть зависимость от импорта продуктов питания и прекратить оказывать помощь Украине. «Сегодня румынский народ громко выбрал мир. Это был громкий, очень громкий крик», – заявил Джеорджеску по итогам выборов. По его словам, ракетный щит НАТО над Румынией – это «дипломатический позор», а сам альянс, уверен Джеорджеску, не станет защищать его страну в случае нападения на нее. Ранее Джеорджеску неоднократно заявлял, что уважает русскую культуру, а президента России Владимира Путина он называл «человеком, который любит свою страну». Кроме того, он восхищался переговорными навыками премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Результаты выборов в Румынии важны из-за стратегического положения страны в Европе и НАТО. Румыния имеет границу с Украиной протяженностью 400 км, на ее территории находятся военные базы альянса. Через Румынию проходит жизненно важный маршрут, по которому поставляется украинское зерно.

Значение Румынии в ЕС и НАТО нельзя недооценивать, говорит научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. На Балканах Румыния является «мини-сверхдержавой», т. е. страной с региональными амбициями. Кроме того, Румыния обладает выходом к Черному морю, а на ее территории размещены объекты американской ПРО. Отношения Румынии с Россией складываются сложно, и возможная смена политического руководства, наверное, сможет открыть новую главу в этих отношениях. Но радикального изменения политического курса относительно России от Бухареста ждать не стоит – Румыния, как член ЕС и НАТО, будет вынуждена следовать блоковой дисциплине.

Ждать от Румынии пророссийского поворота в случае победы Джеорджеску не приходится, соглашается политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачев. Румыния – это президентско-парламентская республика, основы внешней политики в которой определяются правительством, а действующий премьер Чолаку имеет все шансы сохранить свой пост по итогам парламентских выборов. При этом с фигурой президента правительство тоже будет вынуждено считаться, и, как итог, между сторонами может быть заключен компромисс, согласно которому Румыния сократит объемы помощи Украине. Причина успеха Джеорджеску, считает эксперт, заключается в том, что в Румынии – одной из беднейших стран ЕС – увлеклись следованием в фарватере Брюсселя, забыв про решение внутренних проблем, среди которых инфляция и коррупция. К России, добавляет Трухачев, в Румынии относятся не очень хорошо, но и Украина там не пользуется большой симпатией. Это вызвано тем, что страна приняла около 500 000 украинских беженцев и это больно ударило по карману населения, а жертвовать своими деньгами ради помощи Украине румыны не готовы, резюмирует эксперт.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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