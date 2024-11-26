Неожиданный кандидат победил в первом туре выборов президента Румынии

Ждать от Румынии пророссийского поворота в случае победы Джеорджеску не приходится, соглашается политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачев. Румыния – это президентско-парламентская республика, основы внешней политики в которой определяются правительством, а действующий премьер Чолаку имеет все шансы сохранить свой пост по итогам парламентских выборов. При этом с фигурой президента правительство тоже будет вынуждено считаться, и, как итог, между сторонами может быть заключен компромисс, согласно которому Румыния сократит объемы помощи Украине. Причина успеха Джеорджеску, считает эксперт, заключается в том, что в Румынии – одной из беднейших стран ЕС – увлеклись следованием в фарватере Брюсселя, забыв про решение внутренних проблем, среди которых инфляция и коррупция. К России, добавляет Трухачев, в Румынии относятся не очень хорошо, но и Украина там не пользуется большой симпатией. Это вызвано тем, что страна приняла около 500 000 украинских беженцев и это больно ударило по карману населения, а жертвовать своими деньгами ради помощи Украине румыны не готовы, резюмирует эксперт.