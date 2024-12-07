Джорджеску назвал аннулирование итогов выборов президента Румынии госпереворотом
Победитель первого тура президентских выборов в Румынии, независимый правопопулист Келин Джорджеску назвал решение Конституционного суда страны по отмене результатов голосования госпереворотом. Его слова приводит Realitatea TV.
«Сегодняшнее решение Конституционного суда – это не просто юридический спор. По сути, это формализованный государственный переворот. Верховенство закона находится в искусственной коме, а правосудие подчинено политическим приказам и практически утратило свою сущность», – заявил Джорджеску.
По его словам, «коррумпированная система Румынии показала свое истинное лицо, то есть заключила договор с дьяволом». При этом, по словам Джорджеску, у него «есть только один договор – с румынским народом и с Богом». Джорджеску подчеркнул, что демократия страны «находится под угрозой».
Первый тур выборов в Румынии состоялся 24 ноября, Джорджеску лидировал с 22,95% голосов. Его оппонент – председатель либерального Союза спасения Румынии Елена-Валерика Ласкони – получает 19,17% голосов, а действующий премьер-министр страны от Социал-демократической партии Ион-Марчел Чолаку – 19,15%.