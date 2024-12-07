Джорджеску назвал аннулирование итогов выборов президента Румынии госпереворотом

По его словам, «коррумпированная система Румынии показала свое истинное лицо, то есть заключила договор с дьяволом». При этом, по словам Джорджеску, у него «есть только один договор – с румынским народом и с Богом». Джорджеску подчеркнул, что демократия страны «находится под угрозой».