Такер Карлсон взял интервью у Павла Дурова
Основатель Telegram Павел Дуров в феврале дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Как лидер политически нейтральной платформы, я обязан общаться с журналистами, представляющими разные политические взгляды. В феврале я дал трехчасовое интервью журналисту либеральных взглядов. В тот же день я побеседовал с Такером Карлсоном, который известен своими консервативными взглядами», – рассказал Дуров.
Таким образом, по словам Дурова, он может оставаться «справедливым по отношению ко всем аудиториям» и рассказывать историю Telegram всем.
Основатель Telegram пообещал, что видеоинтервью Карлсона «выйдет совсем скоро». Он также рассказал, что американский журналист завел собственный Telegram-канал.
Карлсон взял интервью у президента РФ Владимира Путина в феврале 2024 г. Беседу российский лидер начал с «маленькой исторической справки», в которой подробно объяснил характер отношений России и Украины на протяжении многолетней истории. Путин также рассказал о причинах начала спецоперации России на Украине, напомнив о нарушении обещания НАТО не продвигаться на восток.
Карлсон также хотел взять интервью у президента Украины Владимира Зеленского, но тот проигнорировал его многочисленные просьбы.