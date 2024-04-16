Такер Карлсон взял интервью у Павла Дурова

Карлсон взял интервью у президента РФ Владимира Путина в феврале 2024 г. Беседу российский лидер начал с «маленькой исторической справки», в которой подробно объяснил характер отношений России и Украины на протяжении многолетней истории. Путин также рассказал о причинах начала спецоперации России на Украине, напомнив о нарушении обещания НАТО не продвигаться на восток.