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Такер Карлсон взял интервью у Павла Дурова

Ведомости

Основатель Telegram Павел Дуров в феврале дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Как лидер политически нейтральной платформы, я обязан общаться с журналистами, представляющими разные политические взгляды. В феврале я дал трехчасовое интервью журналисту либеральных взглядов. В тот же день я побеседовал с Такером Карлсоном, который известен своими консервативными взглядами», – рассказал Дуров.

Таким образом, по словам Дурова, он может оставаться «справедливым по отношению ко всем аудиториям» и рассказывать историю Telegram всем.

Основатель Telegram пообещал, что видеоинтервью Карлсона «выйдет совсем скоро». Он также рассказал, что американский журналист завел собственный Telegram-канал.

Карлсон взял интервью у президента РФ Владимира Путина в феврале 2024 г. Беседу российский лидер начал с «маленькой исторической справки», в которой подробно объяснил характер отношений России и Украины на протяжении многолетней истории. Путин также рассказал о причинах начала спецоперации России на Украине, напомнив о нарушении обещания НАТО не продвигаться на восток.

Карлсон также хотел взять интервью у президента Украины Владимира Зеленского, но тот проигнорировал его многочисленные просьбы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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