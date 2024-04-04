Карлсон: Зеленский не ответил на многочисленные просьбы об интервью

В ходе беседы президент РФ сообщил, что Россия и Украина были готовы подписать мирное соглашение в Стамбуле весной 2022 г., но переговоры сорвал экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, который предложил Киеву «воевать с Россией». Путин вновь подчеркнул, что Москва от переговоров не отказывалась. В то же время, обратил внимание российский лидер, этому процессу препятствует указ Зеленского, который запрещает вести переговоры с действующим руководством РФ.