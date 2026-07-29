Основателю Telegram Дурову предъявлено обвинение в содействии терроризму

Основателю Telegram Дурову предъявлено обвинение в содействии терроризмуНачата процедура его объявления в международный розыск – ФСБ
Началась процедура объявления основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в международный розыск. Ему предъявлено обвинение в рамках уголовного дела по статье о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ФСБ России.
«Руководителю администрации Telegram П. Дурову предъявлено обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России, он объявляется в международный розыск», – говорится в сообщении.
По данным ФСБ, администрация Telegram не удаляла каналы, чаты и боты, которые украинские спецслужбы использовали для подготовки терактов, массовых убийств и кибермошенничества. Это привело к многочисленным жертвам и многомиллиардному ущербу.
В начале 2026 г. Роскомнадзор принял решение замедлить работу Telegram из-за систематического невыполнения требований российского законодательства. Глава Минцифры Максут Шадаев говорил в феврале, что мессенджер проигнорировал около 150 000 запросов на удаление противоправного контента. Более 150 000 преступлений с 2022 г. было совершено с использованием этого мессенджера. После блокировки голосовых вызовов в Telegram мошеннические звонки пошли на спад.