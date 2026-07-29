Основателю Telegram Дурову предъявлено обвинение в содействии терроризму

В начале 2026 г. Роскомнадзор принял решение замедлить работу Telegram из-за систематического невыполнения требований российского законодательства. Глава Минцифры Максут Шадаев говорил в феврале, что мессенджер проигнорировал около 150 000 запросов на удаление противоправного контента. Более 150 000 преступлений с 2022 г. было совершено с использованием этого мессенджера. После блокировки голосовых вызовов в Telegram мошеннические звонки пошли на спад.