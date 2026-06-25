Спрос на деприватизационный аудит возник с ростом рисков «расприватизации»Такая проверка стала отдельным направлением в юридическом бизнесе
В юридическом бизнесе в качестве отдельного направления стал оформляться так называемый деприватизационный аудит. О росте спроса на эту услугу «Ведомостям» рассказали игроки рынка.
Рисковые цепочки
Анализ цепочки приватизации – услуга не новая, спрос на нее всегда был устойчивым, но нишевым, поскольку возникал при M&A-сделках, констатирует юрист, руководитель дирекции международного сотрудничества Российского государственного социального университета Динара Янбаева. Под названием «деприватизационный аудит» услуга стала оформляться с ростом числа исков прокуратуры об изъятии активов в доход государства (ЮГК, «Макфа», Соликамский магниевый завод и проч.), говорит она. Принципиально важно, что в этих делах фактически обнуляются сроки исковой давности, что делает уязвимым практически любой актив, приватизированный в 1990-е гг., указала Янбаева.