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Главная / Финансы /

Спрос на деприватизационный аудит возник с ростом рисков «расприватизации»

Такая проверка стала отдельным направлением в юридическом бизнесе
Артем Кульша
Илья Московец / URA.RU / ТАСС
Илья Московец / URA.RU / ТАСС

В юридическом бизнесе в качестве отдельного направления стал оформляться так называемый деприватизационный аудит. О росте спроса на эту услугу «Ведомостям» рассказали игроки рынка.

Рисковые цепочки

Анализ цепочки приватизации – услуга не новая, спрос на нее всегда был устойчивым, но нишевым, поскольку возникал при M&A-сделках, констатирует юрист, руководитель дирекции международного сотрудничества Российского государственного социального университета Динара Янбаева. Под названием «деприватизационный аудит» услуга стала оформляться с ростом числа исков прокуратуры об изъятии активов в доход государства (ЮГК, «Макфа», Соликамский магниевый завод и проч.), говорит она. Принципиально важно, что в этих делах фактически обнуляются сроки исковой давности, что делает уязвимым практически любой актив, приватизированный в 1990-е гг., указала Янбаева.

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