Спрос на деприватизационный аудит возник с ростом рисков «расприватизации»

Анализ цепочки приватизации – услуга не новая, спрос на нее всегда был устойчивым, но нишевым, поскольку возникал при M&A-сделках, констатирует юрист, руководитель дирекции международного сотрудничества Российского государственного социального университета Динара Янбаева. Под названием «деприватизационный аудит» услуга стала оформляться с ростом числа исков прокуратуры об изъятии активов в доход государства (ЮГК, «Макфа», Соликамский магниевый завод и проч.), говорит она. Принципиально важно, что в этих делах фактически обнуляются сроки исковой давности, что делает уязвимым практически любой актив, приватизированный в 1990-е гг., указала Янбаева.