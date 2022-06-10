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Шольц заявил о невозможности принять Сербию в ЕС без признания ею независимости Косово

Ведомости

Сербия без признания независимости Косово (частично признано значительным числом стран) не вступит в Евросоюз, заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи с косовским премьером Альбином Курти в эфире радио и телевидения Косово.

«Косово и Сербия должны достигнуть всеобъемлющего договора, и спецпредставитель [ЕС по диалогу Мирослав] Лайчак имеет полную нашу поддержку по этому вопросу… Ясно, что соглашение должно решить вопрос признания Косово и Сербии, потому что две страны не могут стать частью ЕС, не признав одна другую», — сказал Шольц.

Курти в свою очередь заявил, что силы НАТО в Косово останутся до тех пор, пока частично признанное государство не станет частью альянса. «Присутствие НАТО в Косово необходимо с учетом связей между Сербией и Россией», — добавил глава частично признанного государства.

В середине мая президент Сербии Александр Вучич созвал заседание Совбеза из-за заявки Косова на членство в Совете Европы. «Этим они показали, что разрушили, грубо переступили Вашингтонское соглашение. После девятилетнего нарушения Брюссельского соглашения теперь и Вашингтонское. Наше дело — не впадать в ненависть», — отметил президент. После этого глава МИД Сербии Никола Селакович заявил, что четыре государства готовы отозвать признание Косова, а соответствующие дипломатические ноты представителей этих государств уже переданы Вучичу. Что это за государства, Селакович не уточнил.

На сегодняшний день независимость Косова признают около 100 членов ООН, включая США, Великобританию, Японию, а также 22 из 27 стран ЕС. Россия не входит в число этих государств. Согласно конституции Сербии, территория Косова является частью республики и входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия, однако фактически Косово не контролируется Белградом. Россия независимость Косова не признает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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