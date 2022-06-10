Шольц заявил о невозможности принять Сербию в ЕС без признания ею независимости Косово

В середине мая президент Сербии Александр Вучич созвал заседание Совбеза из-за заявки Косова на членство в Совете Европы. «Этим они показали, что разрушили, грубо переступили Вашингтонское соглашение. После девятилетнего нарушения Брюссельского соглашения теперь и Вашингтонское. Наше дело — не впадать в ненависть», — отметил президент. После этого глава МИД Сербии Никола Селакович заявил, что четыре государства готовы отозвать признание Косова, а соответствующие дипломатические ноты представителей этих государств уже переданы Вучичу. Что это за государства, Селакович не уточнил.