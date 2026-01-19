Politico: ЕС может создать военный блок с Украиной вместо США

По информации Politico, европейские лидеры, включая премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента Финляндии Александра Стубба и премьера Италии Джорджу Мелони, регулярно переписываются друг с другом в текстовых сообщениях – зачастую в одном и том же групповом чате. Эта структура известна как «Вашингтонская группа». Указывается, что в переписке с лидерами группы фигурирует президент Украины Владимир Зеленский, что «добавляет еще одну интригующую идею». Издание обращает внимание, что если включить в расчет военную мощь Украины, а также силы Франции, Германии, Польши и Великобритании, потенциальная вооруженная сила «коалиции желающих» «окажется огромной и будет включать как ядерные, так и неядерные государства».