Politico: ЕС может создать военный блок с Украиной вместо США
Формат «коалиции желающих» потенциально может стать основой для нового альянса в условиях, когда США больше не поддерживают НАТО и европейскую безопасность. Об это пишет Politico.
По данным издания, гренландский кризис заставил европейских лидеров задуматься о том, как двигаться дальше без поддержки США. По словам источника газеты в дипломатических кругах, «коалиция желающих» изначально занималась вопросами Украины, но создала очень тесные связи между некоторыми ключевыми людьми в столицах, которые «укрепляли доверие и способность к сотрудничеству».
«Они знают друг друга по именам, и им легко связаться и отправить сообщения», – отметил собеседник издания.
Отмечается, что новое соглашение «не исключает сотрудничества с Америкой, но и не предполагает его как нечто само собой разумеющееся».
По информации Politico, европейские лидеры, включая премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента Финляндии Александра Стубба и премьера Италии Джорджу Мелони, регулярно переписываются друг с другом в текстовых сообщениях – зачастую в одном и том же групповом чате. Эта структура известна как «Вашингтонская группа». Указывается, что в переписке с лидерами группы фигурирует президент Украины Владимир Зеленский, что «добавляет еще одну интригующую идею». Издание обращает внимание, что если включить в расчет военную мощь Украины, а также силы Франции, Германии, Польши и Великобритании, потенциальная вооруженная сила «коалиции желающих» «окажется огромной и будет включать как ядерные, так и неядерные государства».
17 января президент США Дональд Трамп назвал отправку европейских военных в Гренландию на учения очень опасной игрой. По его словам, для предотвращения эскалации ситуации вокруг острова в отношении всех товаров Дании (владеет Гренландией), Швеции, Франции, ФРГ, Нидерландов, Финляндии, а также не входящих в состав ЕС Великобритании и Норвегии с 1 февраля начнет действовать дополнительная пошлина в 10%, а с 1 июня ставка вырастет до 25%.
18 января представители всех стран – членов ЕС собрались на заседание на тему выработки совместного ответа на угрозы Трампа. Государства, названные главой Белого дома, опубликовали совместное заявление, в котором выразили солидарность с Данией и осудили тарифные угрозы.