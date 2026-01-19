FT: лидеры ЕС «рвут» материалы по Украине перед форумом в Давосе

17 января Трамп назвал отправку европейских военных в Гренландию на учения очень опасной игрой. Он объявил, что для предотвращения эскалации ситуации вокруг острова в отношении всех товаров Дании (владеет Гренландией), Швеции, Франции, ФРГ, Нидерландов, Финляндии, а также не входящих в состав ЕС Великобритании и Норвегии с 1 февраля начнет действовать дополнительная пошлина в 10%, а 1 июня ставка вырастет до 25%.