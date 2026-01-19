Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

FT: лидеры ЕС «рвут» материалы по Украине перед форумом в Давосе

Ведомости

Лидеры Евросоюза (ЕС) и их делегации, которые встретятся с президентом США Дональдом Трампом и другими официальными лицами США на Всемирном экономическом форуме в Давосе, «рвут в клочья свои брифинги по Украине». Об этом пишет Financial Times со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.

По его словам, материалы по Украине заменяются «пряником и кнутом» – способами, с помощью которых Брюссель может ответить на обещанные Трампом тарифы, а также предложениями по деэскалации.

«Как можно сесть за стол переговоров с этим парнем и обсуждать с ним гарантии безопасности для Украины? Ему нельзя доверять, если только вы не готовы отказаться от реальности», – добавил дипломат.

Чем закончится конфликт Евросоюза и Дональда Трампа за Гренландию

Политика / Международные новости

Всемирный экономический форум (ВЭФ) состоится в Давосе с 19 по 23 января.

17 января Трамп назвал отправку европейских военных в Гренландию на учения очень опасной игрой. Он объявил, что для предотвращения эскалации ситуации вокруг острова в отношении всех товаров Дании (владеет Гренландией), Швеции, Франции, ФРГ, Нидерландов, Финляндии, а также не входящих в состав ЕС Великобритании и Норвегии с 1 февраля начнет действовать дополнительная пошлина в 10%, а 1 июня ставка вырастет до 25%.

18 января представители всех стран – членов ЕС собрались на заседание на тему выработки совместного ответа на угрозы Трампа. Государства, названные американским лидером, опубликовали совместное заявление, в котором выразили солидарность с Данией и осудили тарифные угрозы.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её