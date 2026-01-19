FT: лидеры ЕС «рвут» материалы по Украине перед форумом в Давосе
Лидеры Евросоюза (ЕС) и их делегации, которые встретятся с президентом США Дональдом Трампом и другими официальными лицами США на Всемирном экономическом форуме в Давосе, «рвут в клочья свои брифинги по Украине». Об этом пишет Financial Times со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.
По его словам, материалы по Украине заменяются «пряником и кнутом» – способами, с помощью которых Брюссель может ответить на обещанные Трампом тарифы, а также предложениями по деэскалации.
«Как можно сесть за стол переговоров с этим парнем и обсуждать с ним гарантии безопасности для Украины? Ему нельзя доверять, если только вы не готовы отказаться от реальности», – добавил дипломат.
Всемирный экономический форум (ВЭФ) состоится в Давосе с 19 по 23 января.
17 января Трамп назвал отправку европейских военных в Гренландию на учения очень опасной игрой. Он объявил, что для предотвращения эскалации ситуации вокруг острова в отношении всех товаров Дании (владеет Гренландией), Швеции, Франции, ФРГ, Нидерландов, Финляндии, а также не входящих в состав ЕС Великобритании и Норвегии с 1 февраля начнет действовать дополнительная пошлина в 10%, а 1 июня ставка вырастет до 25%.
18 января представители всех стран – членов ЕС собрались на заседание на тему выработки совместного ответа на угрозы Трампа. Государства, названные американским лидером, опубликовали совместное заявление, в котором выразили солидарность с Данией и осудили тарифные угрозы.