Чем закончится конфликт Евросоюза и Дональда Трампа за Гренландию

Согласно открытым данным, в отношении стран – членов ЕС с августа действует повышенная общая тарифная ставка в 15% (на большинство товаров). Для Великобритании и Норвегии она составляет 10% и 15% соответственно. Так как члены ЕС находятся в рамках одного рынка и таможенного союза, применение отдельных и эксклюзивных тарифных ставок в отношении одного члена объединения может коснуться и других. Если Трамп все-таки введет новую ставку с 1 февраля, то в отношении стран – членов ЕС она вырастет до 25%, а с июня – до 50%. Для Норвегии ставка может увеличиться аналогичным образом, а для Великобритании – сначала до 20%, а с июня – до 45%.