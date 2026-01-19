Чем закончится конфликт Евросоюза и Дональда Трампа за Гренландию

Чем закончится конфликт Евросоюза и Дональда Трампа за ГренландиюВ ЕС призывают дать отпор, но при этом явно растерянны
Представители всех стран – членов Евросоюза (ЕС) собрались 18 января на экстренное заседание, посвященное выработке совместного ответа на угрозы президента США Дональда Трампа ввести в отношении некоторых стран-членов, а также Великобритании и Норвегии новые пошлины в связи с их решением отправить военных в Гренландию. Страны, названные Трампом (ФРГ, Норвегия, Великобритания, Франция, Дания, Нидерланды и Финляндия), опубликовали 18 января совместное заявление, в котором выразили солидарность с Данией и осудили тарифные угрозы.
Ранее, 17 января, в своей соцсети Truth Social Трамп назвал отправку европейских военных в Гренландию на учения «очень опасной игрой». Для предотвращения эскалации ситуации вокруг острова, подчеркнул он, в отношении всех товаров Дании (владеет Гренландией), Швеции, Франции, ФРГ, Нидерландов, Финляндии, а также не входящих в состав ЕС Великобритании и Норвегии с 1 февраля начнет действовать дополнительная пошлина в 10%, а 1 июня ставка вырастет до 25%.
«Пошлина будет действовать до тех пор, пока не будет достигнута сделка по полной покупке Гренландии <...>», – подчеркнул Трамп. Он в очередной раз объяснил свое стремление приобрести остров интересами национальной безопасности США, в частности его необходимостью для эффективной работы системы противоракетной обороны «Золотой купол».
В Брюсселе попытались удержаться от резких заявлений, но не скрыли своего недовольства угрозами заокеанского союзника. Глава европейской дипломатии Кая Каллас подчеркнула опасность такого рода ультиматумов и указала на необходимость разрешения проблем по поводу Гренландии внутри НАТО: «<...> Если безопасность Гренландии находится под угрозой, мы можем решить эту проблему в рамках НАТО. Тарифы могут сделать Европу и Соединенные Штаты беднее и подорвать наше общее процветание <...>».
Она также подчеркнула, что основным вызовом для американо-европейского альянса является не спор вокруг Гренландии, а украинский конфликт. О полной солидарности с Данией и Гренландией заявила на своей странице в X (экс-Twitter) глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. На фоне заявлений европейцев о подготовке совместного ответа на угрозы Трампа издание Bild сообщило о предположительной отправке 15 немецких военнослужащих, ранее прибывших в Гренландию, обратно на родину. При этом вице-канцлер, министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль заявил, что Берлин и европейцы в целом не позволят Вашингтону шантажировать себя новыми пошлинами. По его словам, Европа готовит единый ответ США.
Согласно открытым данным, в отношении стран – членов ЕС с августа действует повышенная общая тарифная ставка в 15% (на большинство товаров). Для Великобритании и Норвегии она составляет 10% и 15% соответственно. Так как члены ЕС находятся в рамках одного рынка и таможенного союза, применение отдельных и эксклюзивных тарифных ставок в отношении одного члена объединения может коснуться и других. Если Трамп все-таки введет новую ставку с 1 февраля, то в отношении стран – членов ЕС она вырастет до 25%, а с июня – до 50%. Для Норвегии ставка может увеличиться аналогичным образом, а для Великобритании – сначала до 20%, а с июня – до 45%.
Пока точно не известно, какие меры может принять Брюссель. Эксперты канадской телесети Global News допустили отказ некоторых европейцев от американских военных баз на территории своих стран в случае «захвата Гренландии». Французское издание Le Monde сообщило со ссылкой на окружение президента Эмманюэля Макрона о его желании активировать против США специальный механизм ACI (также известный как «торговая базука»). Он предусматривает не только ответное повышение пошлин, но и ограничения на госзакупки и инвестиции, а также усиление экспортного контроля. Но для применения этих мер необходимо квалифицированное большинство голосов стран-членов в Еврокомиссии (55% стран-членов и чтобы доля их населения составляла 65% от общего населения ЕС). Как сообщило агентство Reuters, угрозы Трампа могут также приостановить процесс рассмотрения торговых сделок США с Великобританией и ЕС, достигнутых летом 2025 г.
Автор Telegram-канала «Внешпол» Алексей Наумов считает, что у ЕС нет эффективного механизма ответа, который помог бы изменить поведение Трампа. По его мнению, любой формальный, публичный и громкий ответ ЕС не добьется этой цели и заставит Трампа относиться к Брюсселю еще хуже. Этого там не хотят, потому что рассчитывают на продолжение поддержки Украины со стороны Вашингтона разведданными и продажей оружия. Поэтому, подчеркнул Наумов, ЕС будет затягивать все процессы в ожидании промежуточных выборов, на которых партия Трампа, по прогнозам, может потерпеть поражение, что лишит американского президента части власти и отвлечет его внимание на внутриполитическую борьбу.
Администрация Трампа считает европейцев слабыми и неорганизованными, поэтому может рассчитывать на то, что и остров получится взять, и торговую сделку с ЕС финализировать, говорит научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Максим Черкашин. Но эксперт подчеркнул, что вбросы Трампа по поводу присоединения Гренландии, которая и так в течение 80 лет с военно-технической точки зрения тесно связана с США, могут быть направлены как раз на получение уступок со стороны ЕС в других сферах, в том числе в торговой.