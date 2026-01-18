Восемь стран НАТО выпустили совместное заявление в ответ на угрозы Трампа

Трамп заявил, что с 1 февраля 2026 г. все товары, поставляемые в США из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, будут облагаться пошлиной в размере 10%. С 1 июня текущего года пошлина вырастет до 25%. Тариф будет действовать до момента, пока не будет достигнута договоренность о покупке Гренландии.