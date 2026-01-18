Газета
Главная / Политика /

Восемь стран НАТО выпустили совместное заявление в ответ на угрозы Трампа

Европейцы выразили солидарность с Данией и населением Гренландии
Ведомости

Угрозы президента США Дональда Трампа о введении торговых пошлин в отношении ряда европейских стран подрывают трансатлантические отношения и чреваты опасной эскалацией. Об этом говорится в совместном заявлении Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции. Текст распространила пресс-служба правительства ФРГ.

«Мы выражаем полную солидарность с Королевством Дания и населением Гренландии. Опираясь на процесс, начатый на прошлой неделе, мы готовы вступить в диалог, основанный на принципах суверенитета и территориальной целостности, которые мы твердо отстаиваем», – говорится в сообщении.

В заявлении было подчеркнуто, что страны ЕС стремятся укреплять безопасность в Арктике. Проводимые совместно с союзниками под руководством Дании учения Arctic Endurance отвечают этой необходимости. Они не представляют угрозы кому-либо.

Как в Европе отреагировали на угрозу Трампа ввести пошлины из-за Гренландии

Политика / Международные новости

16 января Дания провела встречу со многими партнерами по НАТО, включая США, и пригласила их принять участие в учениях Arctic Endurance. Дания не приглашала американцев присоединиться к аналогичным учениям в сентябре 2025 г.

Трамп заявил, что с 1 февраля 2026 г. все товары, поставляемые в США из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, будут облагаться пошлиной в размере 10%. С 1 июня текущего года пошлина вырастет до 25%. Тариф будет действовать до момента, пока не будет достигнута договоренность о покупке Гренландии.

Читайте также:Трамп: размещение войск Европы в Гренландии угрожает «выживанию нашей планеты»
