ЕС готовит ответные торговые пошлины в связи с угрозами Трампа по Гренландии

ЕС готовит ответные торговые пошлины в связи с угрозами Трампа по ГренландииПо данным FT, ограничения могут охватить поставки американских товаров на 93 млрд евро
Европейский союз рассматривает введение торговых пошлин против США в ответ на угрозы президента Дональда Трампа в адрес союзников по НАТО, выступивших против его планов по захвату Гренландии. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на источники.
Ответные тарифы ЕС могут затронуть поставки американских товаров на сумму 93 млрд евро. Газета охарактеризовала сложившуюся ситуацию как собой самый серьезный кризис в трансатлантических отношениях за последние десятилетия.
По данным FT, меры противодействия разрабатываются, чтобы дать европейским лидерам рычаги влияния на ключевых встречах с президентом США на Всемирном экономическом форуме в Давосе на следующей неделе. Их цель – найти компромисс и избежать глубокого раскола в западном военном альянсе.
Планы ЕС и инструменты давления
Список тарифов был подготовлен в прошлом году, но его действие приостановлено до 6 февраля для избежания полномасштабной торговой войны с США. Его реактивация обсуждалась 18 января послами 27 стран ЕС.
Также рассматривается возможность применения так называемого «инструмента против принуждения» (Anti-Coercion Instrument, ACI), который может ограничить доступ американских компаний на внутренний рынок ЕС. Этот инструмент, принятый в 2023 г., включает ограничения на инвестиции и может затруднить экспорт услуг, например, тех, что предоставляют американские технологические компании в ЕС.
«Если это продолжится... у нас есть четкие инструменты для ответных мер. [Трамп] использует чисто мафиозные методы», – заявил один из европейских дипломатов. При этом он добавил, что ЕС также хочет «публично призвать к спокойствию и дать ему возможность спуститься по лестнице [вниз]», назвав эту стратегию «методом кнута и пряника».
Франция призвала блок нанести ответный удар с помощью ACI, который еще никогда не применялся. Париж и Берлин координируют совместный ответ, их министры финансов должны встретиться в Берлине в понедельник, а затем отправиться на встречу с европейскими коллегами в Брюссель.
Позиция США и дипломатические усилия
В субботу вечером Трамп пообещал ввести 10%-ные пошлины с 1 февраля на товары из Великобритании, Норвегии и шести стран ЕС, которые направили войска на датский остров для военных учений. В ответ министр финансов США Скотт Бессент заявил в воскресенье, что Европа слишком слаба, чтобы гарантировать безопасность Гренландии, и отказался отступать от требования США взять под контроль стратегически важный регион.
«Президент считает, что усиление безопасности невозможно без того, чтобы Гренландия стала частью США», – сказал он.
В Давосе Трамп, который будет там в среду и четверг, проведет частные переговоры с европейскими лидерами, включая председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Европейские официальные лица выразили надежду, что их угрозы ответных мер увеличат двухпартийное давление в США против действий Трампа и заставят его отказаться от своего обещания о пошлинах.
«Разумные американцы тоже знают, что он только что открыл ящик Пандоры», – сказал один из европейских чиновников. В то же время многие государства-члены ЕС призвали к диалогу с Трампом, прежде чем делать прямые угрозы возмездия. «Нам нужно снизить накал», – отметил второй дипломат ЕС.