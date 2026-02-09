Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лавров указал на попытки ЕС диктовать свои подходы на евразийском континенте

Ведомости

Европа, как и раньше, пытается диктовать свои подходы на евразийском континенте, вредить естественным процессам взаимодействия между Россией и государствами Центральной Азии и Закавказья. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил НТВ.

Лавров также отметил, что Европа «настырно продирается в черноморские регионы, игнорируя имеющуюся организацию черноморского сотрудничества».

«То же самое относится и к Арктике. Европейский союз до недавнего времени считал себя вполне способным и, главное, имеющим право влезать во все эти процессы и претендовать на главенствующую роль» – заявил министр.

Лавров говорил, что в случае нападения со стороны Европы Москва ответит всеми имеющимися средствами. Глава МИД РФ подчеркнул, что сама Россия не собирается атаковать Европу.

В начале декабря 2025 г. премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что лидеры Европы намерены подготовиться к возможной войне с Россией к 2030 г., перейдя к экономике военного времени.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь