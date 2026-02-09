Лавров указал на попытки ЕС диктовать свои подходы на евразийском континенте
Европа, как и раньше, пытается диктовать свои подходы на евразийском континенте, вредить естественным процессам взаимодействия между Россией и государствами Центральной Азии и Закавказья. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил НТВ.
Лавров также отметил, что Европа «настырно продирается в черноморские регионы, игнорируя имеющуюся организацию черноморского сотрудничества».
«То же самое относится и к Арктике. Европейский союз до недавнего времени считал себя вполне способным и, главное, имеющим право влезать во все эти процессы и претендовать на главенствующую роль» – заявил министр.
Лавров говорил, что в случае нападения со стороны Европы Москва ответит всеми имеющимися средствами. Глава МИД РФ подчеркнул, что сама Россия не собирается атаковать Европу.
В начале декабря 2025 г. премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что лидеры Европы намерены подготовиться к возможной войне с Россией к 2030 г., перейдя к экономике военного времени.