Лавров предупредил о «полноценном военном ответе» в случае нападения Европы

«Если вдруг Европа свои угрозы подготовиться к войне против нас реализует и начнет нападать на Российскую Федерацию, президент сказал: это будет не специальная военная операция с нашей стороны. Это будет полноценный военный ответ всеми имеющимися у нас средствами», – подчеркнул министр.