Лавров предупредил о «полноценном военном ответе» в случае нападения Европы
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва ответит всеми имеющимися средствами в случае нападения со стороны Европы. Об этом он сказал в интервью телеканалу НТВ.
«Если вдруг Европа свои угрозы подготовиться к войне против нас реализует и начнет нападать на Российскую Федерацию, президент сказал: это будет не специальная военная операция с нашей стороны. Это будет полноценный военный ответ всеми имеющимися у нас средствами», – подчеркнул министр.
Он отметил, что сама Россия не собирается атаковать Европу. «Нам это совершенно ни к чему», – сказал Лавров.
В последние годы Россия неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием военной активности НАТО у своих границ. В МИДе отмечали, что альянс в своих документах называет Россию «прямой угрозой» и продолжает милитаризацию региона.
В начале декабря 2025 г. премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что европейские лидеры намерены подготовиться к возможной войне с Россией к 2030 г., перейдя к экономике военного времени.
29 января в МИД РФ заявляли, что НАТО фактически готовится к возможному конфликту, наращивая расходы и военное присутствие в Восточной Европе.